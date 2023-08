La Xunta pone en valor la importancia del pulpo y del rol de las pulperías con motivo de la LXI Festa do Pulpo de O Carballiño La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, y el conselleiro do Medio Rural, José González, acompañados del director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, asistieron hoy al evento declarado de Interés Turístico Internacional el pasado año