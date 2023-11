La Xunta y el ayuntamiento de Folgoso do Courel evalúan iniciativas para desarrollar proyectos de humanización y para impulsar el Xeoparque

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, se reunió recientemente con la alcaldesa de Folgoso do Courel, Dolores Castro, para evaluar iniciativas para impulsar el Xeoparque Montañas do Courel y desarrollar proyectos de humanización en la localidad.

Durante el encuentro estudiaron el proyecto municipal para la construcción de un nuevo acceso a los edificios municipales de usos múltiples que se localizan en el lugar de Fondo de Vila. Según explicó la alcaldesa, sería necesario mejorar tanto la accesibilidad como la seguridad viaria en ese entorno en la que están el albergue municipal, un centro sociocultural y una plaza que fue rehabilitada íntegramente.

Por su parte, la vicepresidenta segunda informó a la alcaldesa de la posibilidad de que este proyecto encaje en los objetivos del llamado plan Hurbe, una iniciativa impulsada por el Gobierno gallego en el año 2010, que precisamente tiene como finalidad ayudar a las administraciones locales a financiar este tipo de actuaciones que inciden de forma positiva en la calidad de vida del vecindario. Así, de ratificarse la colaboración, la Xunta financiaría el 70 % de la actuación y el ayuntamiento asumiría el 30 % restante.

A mayores, en la reunión, en la que estuvo presente el coordinador del Xeoparque Mundial Unesco Montañas do Courel, Martín Alemparte, también pusieron en valor la continuidad de la colaboración para el desarrollo de actividades de educación y sensibilización ambiental en el Aula da Natureza do Courel. Además, abordaron las acciones a llevar a cabo en el futuro para divulgar tanto la Reserva da Biosfera Ribeira Sacra y Serras do Oribio y Courel como el Xeoparque.