La Xunta y el ayuntamiento de Ribadavia firman un convenio de 60.000 € para la Mostra Internacional de Teatro

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, y el alcalde de Ribadavia, César Fernández, firmaron hoy el convenio de colaboración para la celebración de la 39ª edición de la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que arrancará la próxima semana con el apoyo de la Xunta de Galicia. Se trata de un acuerdo dotado con 60.000 € mediante el cual el Gobierno contribuye a la organización de este escaparate fundamental del sector escénico en Galicia.

El responsable autonómico de Cultura define esta cita como “el mayor proyecto” de promoción teatral histórica de Galicia, y celebra su capacidad extraordinaria para “la protección y promoción” de nuestro patrimonio artístico. En este sentido, exalta la trayectoria de casi cuatro décadas y reconoce su relevante papel en la agenda cultural gallega y en el sistema escénico de la Comunidad. Cabe recordar que esta iniciativa forma parte de las más de 2.500 actividades culturales que este verano promueve la Xunta de Galicia en colaboración con distintos ayuntamientos y entidades bajo el lema A cultura gallega es un culturON.

La Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia se celebra del 15 a 23 de julio con una veintena de espectáculos con artistas y compañías procedentes de España, Argentina, Italia y Portugal. Entre las propuestas se incluyen también nombres de la escena gallega como Talía Teatro, con el espectáculo A parábola do angazo; Roi Borrallas, que representará SOLO; Colectivo Glovo, con la pieza Alleo o Matarile Teatro con Fráxil. Handle with care, en coproducción con el Centro Dramático Galego y el Teatro Español. También estarán A Panadería, con los espectáculos As que limpan y Elisa e Marcela y Produccións Teatráis Excéntricas, que clausurará la edición con O auto do Castromil, una obra que lleva la escena en coproducción con el Centro Dramático Galego.