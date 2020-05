Las líneas eróticas continúan la escalada debido al confinamiento

Con cerca de dos meses de confinamiento, parece que los primeros pasos para la desescalada ya están y menos mal, ya que son millones los trabajadores que se encuentran de ERTE y aún por encima, todavía no han visto un solo euro de ingreso por parte del SEPE.

Si bien muchas personas siguen sin recibir su salario, parece que esto no impide que tras el cierre de clubs de alterne y la prostitución en pisos y en la calle, las ganas de placer de muchos no cesen y el sector del sexo teléfonico barato esté notando un aumento considerable, como así confirman tras la solicitud de información a este medio una de las principales empresas que cuenta con un teléfono erótico que no para de sonar mientras procedemos a recabar información, Polvazotelefonico.com.

Por muy vulgar que pueda llegar a sonar, de hecho, lo es, la “paja por teléfono” es uno de los servicios más demandados y aunque nos confirman tras nuestra solicitud de información al escuchar varias llamadas en cuestión de segundos que su volumen de negocio habría aumentado casi un 100%, también afirman que estas llamadas son mucho más cortas de lo habitual, quizá por el poco tiempo en soledad en el hogar del que antes se disfrutaba hasta la obligación vía Real Decreto del Estado de Alarma por parte del gobierno central de confinarnos en familia.

Aunque poco se está hablando sobre la prostitución en esta crisis sanitaria, la realidad es que el sexo junto con las drogas, son uno de los principales activos de la economía sumergida de nuestro país, con cifras de media superiores en estos ámbitos a nuestros países vecinos de la Unión Europea y la falta de recursos económicos, la llegada a nuestro país de muchas mujeres de forma obligada o engañada con deudas de miles de euros, hacen que estas personas se encuentren en una situación desesperante al no ejercer su oficio, pero tampoco contar en los números de parados de nuestro país y poder así solicitar algún tipo de subsidio que les permite vivir y porqué no soñar, ayudarles a salir de un trabajo en el que muchas, se ven obligadas a practicar.

Aunque en cifras generales no existe ningún tipo de estudio publicado hasta el momento, se tendrá que tener en cuenta al sector a la hora de buscar una salida como a otros negocios, ya que de lo contrario, nos encontraremos con aumentos considerables de infecciones por falta de higiene, contagios, robos, atracos y un sin fin de calamidades que esconde un mundo que la mayoría ignora, pero que seguirá existiendo mientras haya clientes.

El cambio a otro tipo de sexo parece haber llegado y si bien no tiene nada que ver la prostitución con el de las líneas para adultos, el traspaso de clientes parece ser notable y es que si bien son muchos los negocios que ven sus ingresos mermados, incluso este pequeño medio al reducirse los ingresos publicitarios que han reducido las ganancias por pulsación en anuncios de plataformas como Google Adsense, las líneas eróticas de teléfonos para adultos, parecen ser una de las grandes beneficiarias de esta crisis sanitaria.