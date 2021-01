Marina Meridional xa é dona dos terreos de Vulcano

O ‘holding’ empresarial pilotado polo vigués José Alberto Barreras Barreras sacou adiante a súa oferta para facerse co estaleiro vigués que quere reflotar e converter nunha industria de reparación e caldeiraría naval.

Asinou este xoves a adquisición do estaleiro vigués Factorías Vulcano, do que tomou posesión, e acordou coa administración concursal abonar a parte pendente dos 7,85 millóns de euros comprometidos, máis de 5 millóns, antes do próximo 31 de marzo, algo que estivo salpicado pola polémica, xa que o Porto de Vigo entendía que a liquidación da sociedade conlevaba a súa extinción, mentres que a administración concursal consideraba que debía debe formar parte do alleamento da unidade produtiva.

Fontes da administración concursal detallaron que ata o momento abonáronse ao redor de 3 millóns de euros e que o pago da parte restante foi posposto. Deste xeito, a empresa do grupo Argos disporá dun prazo que vencerá o próximo 31 de marzo para facelo efectivo, xa que, en caso contrario, perderá o importe abonado ata o momento.

Neste sentido, só permanece restante o abono correspondente a partes da subrogación dos créditos do ICO e Fogasa sobre un estaleiro que pasou por dous concursos de acredores nos últimos anos e, aburado polas débedas, entrou en liquidación no verán de 2019. Posteriormente, Marina Meridional realizou a única oferta que se presentou para adquirir as instalacións e a concesión, que expira en 2027, por 7,85 millóns de euros.

Recentemente, o Xulgado do Mercantil 3 de Pontevedra expuxo formalmente o conflito de xurisdición en relación á situación da concesión e remitiu as actuacións ao tribunal correspondente, que non se pronunciou polo momento.

Marina Meridional asegura que o seu proxecto industrial é serio e os extraballadores (que serían recolocados) esperan que os administradores concursais infórmenlles do contido do acordo de venda.