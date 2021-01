Medio Ambiente regula a nova tempada de pesca da anguía na desembocadura do Ulla entre o 1 de febreiro e o 31 de outubro

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda publica hoxe no DOG a normativa que regula a pesca da anguía na desembocadura do río Ulla durante a vindeira tempada, que se estenderá desde o 1 de febreiro ata o próximo 31 de outubro.

Segundo consta na devandita resolución, queda aprobada a renovación do plan de aproveitamento específico desta especie para o ano 2021 e se manteñen os principais requisitos que rexeron nesta zona durante a campaña anterior.

Deste xeito, o tamaño mínimo das capturas queda fixado en 20 centímetros, coa obriga por parte dos pescadores de devolver ao río aqueles exemplares que non dean a talla, así como as anguías prateadas e outros tipos de peixes que poidan entrar nas nasas.

Así mesmo, para poder practicar a pesca desta especie na desembocadura do Ulla a única arte permitida será a nasa-voitirón, cun tamaño de malla non inferior a 14 milímetros e un límite de 80 nasas ao día por embarcación, de acordo ao disposto no Plan de Xestión da Anguía en Galicia. As nasas deberán ser levantadas e revisadas diariamente e terán que baleirarse o máis rápido posible para evitar a morte das capturas accidentais.

O horario autorizado para levar a cabo esta práctica estenderase, con carácter xeral, desde as 12.00 horas do luns e ata as 12.00 horas do sábado, cun máximo de oito horas diarias de traballo, e quedando en todo caso vedada fóra desa franxa.

Cómpre lembrar que a pesca da anguía é unha actividade profesional tradicional que se desenvolve nalgunhas zonas de desembocadura dos ríos galegos. No caso concreto do Ulla, o plan de aproveitamento da especie para 2021 autoriza a faenar a 15 embarcacións con 35 tripulantes pertencentes á Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Carril (Ribeira) e á Confraría de Virxe do Carmen de Rianxo. O número máximo de tripulantes por embarcación será de tres.