O Celtra sufre de Aspadependencia

O Vilarreal goleou este venres ao RC Celta de Vigo (0-4) no partido que inaugurou a xornada 18 na liga Santander, un duelo alleo ao temporal ‘Filomena’ e resolvido aos 20 minutos, cando os amarelos xa vencían por 0-3 nun sobresaliente exercicio de eficacia.

O cadro de Unai Emery suma tres vitorias seguidas entre todas as competicións e non afrouxa na súa pelexa polos postos máis privilexiados da táboa. Os castellonencos son terceiros con 36 puntos, a catro do Real Madrid cun partido máis, e a seis do líder Atlético de Madrid, con dous menos no seu haber.

Este venres, o envite quedou decidido nun airiño grazas ao irresistible arranque dos amarelos. Primeiro foi Gerard Moreno, máximo goleador do campionato, quen inaugurou a conta cun disparo cruzado habilitado por Dani Parello. O ex do Valencia filtrou entre liñas para deixar só ao seu compañeiro tras roubar o coiro a Denis Suárez.

Ao cuarto de hora chegou o segundo, nesta ocasión cun centro de Manu Trigueros que Moi Gómez levou ao fondo das mallas. O seu primeiro gol da tempada serviu para hudir a un Celta -minimizado sen Iago Aspas- que xa estaba moi tocado tras a eliminación copeira a mans do Eivissa nesta segunda rolda. Aos 20 minutos foi quenda de Parello e o 0-3.

O tanto chegou a balón parado despois dun lanzamento escorado, pero moi envelenado, que ninguén chegou a tocar. A traxectoria confundiu a Rubén Blanco e o Vilarreal aproveitou a conxuntura para sacar máis tallada aínda. Antes do descanso colocou o 0-4 no marcador do estadio vigués. Outra vez un erro na saída do balón olívico deu pé a que Fer Neno establecese o resultado definitivo.

Moreno asinou a asistencia para rubricar a súa excelente actuación e seguir dando razón ás chamadas de Luís Enrique coa selección. Os visitantes puideron ampliar a conta, pero o Celta non se deixou humillar e mesmo estivo preto de recortar distancias cun cabezazo de Alfon e unha falta moi suave, pero ben dirixida, de Suárez.

O triunfo deixa ao Vilarreal terceiro, de forma provisional ata que se complete o resto da xornada, mentres que o Celta volve dar un paso atrás -é a terceira derrota seguida, a segunda en Liga- pero seguirá moi lonxe dos postos máis quentes da clasificación. O cadro galego é oitavo na táboa.

Ficha técnica

0 – RC Celta: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza, Okay, Denis, Beltrán (Alfon, min 73), Baeza (Holsgrove, min 46), Brais Méndez, Santi Mina

4 – Villarreal: Asenjo, Peña, Albiol, Paul, Pedraza (Jaume, min 86), Capoue (Pino, min 66), Parejo, Trigueros (Coquelin, 86), Moi Gómez (Bacca, min 79), Gerard, Niño (Samu, min 66)

Árbitro: Estrada Fernández (Cataluña). Amoestou a Brais (RC Celta)

Campo: Abanca Balaídos