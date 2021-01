O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a relación dos 20 concellos beneficiarios das axudas da Xunta da convocatoria de 2020 para elaborar os plans de emerxencia fronte á seca

Nesta convocatoria de axudas impulsadas pola Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, os concellos recibiron axudas entre 7.000 e 15.000 euros. No seguinte enlace ao DOG pode consultarse a información: https://xurl.es/73rip

Trátase da segunda convocatoria de colaboración cos concellos nas súas competencias municipais, publicada en xuño do ano pasado, que se suma a unha primeira realizada no ano 2019, que xa beneficiou a 20 municipios. Así, prevese acadar este ano os 40 concellos cos seus documentos preparados para poder anticiparse a posibles situacións de seca.

Con estes incentivos, a Xunta presta apoio técnico e financeiro en materia de augas aos concellos para que cada sistema de abastecemento dispoña do seu propio plan de emerxencia fronte á seca e teña claro como actuar ante unha situación de alerta.

Estas axudas financian o 80% do custo da redacción do plan, cun importe de ata 15.000 euros por solicitude e subvencionan actuacións realizadas desde o 1 de xaneiro de 2020. Ademais, as axudas son compatibles co cofinanciamento que acheguen outras administracións públicas, como as deputacións provinciais.

Os plans de emerxencia fronte a seca son un instrumento clave para anticiparse e preparar solucións que garantan o abastecemento de auga á poboación.

Cómpre lembrar que a Lei de garantía de abastecemento de auga, aprobada pola Administración autonómica e que entrou en vigor o pasado mes de xaneiro, establece un prazo de 2 anos para que os concellos de menos de 20.000 habitantes elaboren plans de emerxencia fronte á seca.

A seguinte relación mostra os concellos aos que Augas de Galicia concedeulle a citada axuda.