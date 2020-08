O Goberno galego convoca dez bolsas de formación en proxectos de investigación no centro Ramón Piñeiro

A Conseller铆a de Cultura e Turismo publica hoxe no聽Diario Oficial de Galicia聽a convocatoria de dez bolsas de formaci贸n en proxectos de investigaci贸n no Centro Ram贸n Pi帽eiro para a Investigaci贸n en Humanidades (CRPIH). A convocatoria ten como obxectivo reforzar a investigaci贸n ling眉铆stica, literaria, hist贸rica e antropol贸xica sobre a lingua propia de Galicia, co fin de avanzar na s煤a normalizaci贸n e promover o seu uso en todos os eidos profesionais e sociais.

En concreto, os proxectos para os que se convocan prazas son o Dicionario galego-italiano (Galita), Bibliograf铆a da literatura galega, Corpus de referencia do galego actual (Corga), Cantigas de Santa Mar铆a, Prosa literaria medieval, Terminolox铆a cient铆fico-t茅cnica, Recursos para o desenvolvemento das tecnolox铆as da fala, Proxecto Base de datos do Atlas Ling眉铆stico Rom谩nico (ALIR) e Dicionarios de literatura. A duraci贸n das bolsas abranguer谩 do 1 de novembro de 2020 ao 31 de outubro de 2022, cunha retribuci贸n mensual de 990 euros.

As solicitudes deber谩n presentarse a trav茅s da sede electr贸nica da Xunta de Galicia desde ma帽谩 ao vindeiro 7 de setembro.

M谩is de 500 investigadores en 26 anos

O Centro Ram贸n Pi帽eiro 茅 un organismo dependente da Conseller铆a de Cultura e Turismo que se encarga de impulsar e difundir proxectos de investigaci贸n ling眉铆stica, literaria, hist贸rica e antropol贸xica centrados en Galicia. Actualmente, as s煤as li帽as de traballo xiran arredor da ling眉铆stica aplicada, a literatura medieval, a recuperaci贸n de publicaci贸ns literarias ou a identidade colectiva desde o punto de vista antropol贸xico. Desde a s煤a fundaci贸n, hai 26 anos, pasaron m谩is de 500 investigadores ou bolseiros que formaron parte dos diferentes proxectos de investigaci贸n impulsados desde o centro.

Do mesmo xeito, a Xunta de Galicia, no marco da s煤a aposta pola formaci贸n e excelencia, v茅n ofertando nos 煤ltimos anos un amplo abano de programas formativos en todas as s煤as 谩reas. As铆, no caso da Conseller铆a de Cultura e Turismo conv贸canse anualmente m谩is dun cento de prazas que permiten ampliar a formaci贸n e co帽ecementos nos 谩mbitos culturais e tur铆sticos con estad铆as en bibliotecas, arquivos, oficinas de turismo ou universidades, entre outras.