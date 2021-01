O goberno local reclama á Xunta que achegue fondos para a desinfección de espazos públicos na cidade Abel Caballero apunta que é “obriga” do goberno autonómico a desinfección Covid e para ese fin recibiu recursos do Estado polo que censura que a Vigo non teña chegado “nin un euro dos centos e centos de millóns” transferidos cando a cidade investiu máis de 1,5 millóns de euros en tarefas de desinfección.