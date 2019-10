O local Federal Bar de Pizarro acolle a versión 2.0 do mercadillo “nin made in nin farrapo de ghaitas!”

Mañá terá lugar na rúa Pizarro número 44 a versión 2.0 do mercadillo “nin made in nin farrapo de ghaitas!” en Federal Bar, se es das persoas que gustan das artesanías este mercadillo é o teu, o mercadillo abre as súas portas ás 11:00 da mañá ata as 21 h.

Este mercadillo organizado por Federal Bar coa axuda de Maruxadas‎.

Maruxadas e un negocio que crea e vende produtos feitos a man, para regalar ou para un mesmo (que tamén hai que darse un capricho!). Fan desde pulseiras, broches, colgantes, pendentes… ata bolsos carteiras e moitas cousas máis.

Achegate ao Federal Bar, e pasa un rato agradabel nun bar diferente polo deseño como a decoración xa que é estupendo e resulta máis que acolledor. Os efectos de luz e cada recuncho que ten este local da rúa Pizarro ten o seu encanto, mais entrar ao hall do negocio atópaste cuns sofás comodísimos, logo cando pasas a entrada atópaste cun local que non che deixará indiferente xa que en se parece un museo, ten tres alturas con distintas inspiracións. En definitiva un local que se o pisas unha vez enfeitizarache e desexases volver polo entorno e pola calidade das persoas que traballan nel.