O RC Celta xa coñece os horarios dos seus partidos ante Villarreal e Valladolid

LaLiga deu a coñecer os horarios das dúas próximas xornadas do campionato. O RC Celta medirase ante o Villarreal o sábado 13 de xuño ás 17.00 horas en ABANCA Balaídos e enfrontarase o mércores 17 de xuño ao Real Valladolid en Valladolid ás 19.30 horas. Ambos os partidos serán retransmitidos por Movistar LaLiga.

Os horarios das xornadas 28 e 29 de LaLiga Santander 2019/20. O campionato renovarase o vindeiro xoves 11 de xuño, ás 22:00 horas, con todo un partidazo como O Gran Derbi entre Sevilla FC e Real Betis. A 28ª cita finalizará o domingo 14 de xuño co encontro entre Real Sociedade e CA Osasuna, que se disputará ás 22:00 horas. Pola súa banda, a 29ª xornada de LaLiga Santander disputarase entre o luns 15 e o xoves 18 de xuño.

O choque entre Levante VDE e Sevilla FC dará o pistoletazo inicial o luns ás 19:30 horas, mentres que esta xornada terá o seu fin co duelo entre Real Madrid e Valencia CF o xoves ás 22:00 horas. Indícase nos horarios tanto as temperaturas históricas do últimos dez anos nese día, a esa hora, na cidade do encontro, como as previsións para cada xornada, segundo AEMET. Todos os horarios estarán suxeitos a modificación, en función da previsión de temperaturas.