Orange, Google e o RC Celta celebran o inicio da Liga coa afección de Abanca Balaídos

Para celebrar o comezo da tempada de LaLiga Santander 2019-2020, que Orange volve emitir na súa totalidade na súa plataforma de televisión, a operadora uniuse a Google e ao Real Club Celta para celebrar cos afeccionados este novo ano futbolístico durante o encontro que enfrontará ao club galego co Real Madrid no Estadio Abanca Balaídos.

No descanso do devandito partido (que se celebra este sábado 17 de agosto ás 17.00) Orange, o Asistente de Google e o RC Celta convidarán os afeccionados que se atopen no campo a participar nunha innovadora acción dixital, coa que poderán vivir en directo nos seus smartphones unha experiencia de realidade aumentada que combinará espectáculo e fútbol.

Para poder unirse á devandita acción, os asistentes só terán que descargar a app Misión Celta das tendas de aplicacións Google Play ou App Store. Unha vez iniciada a app, e enfocando a súa smartphone cara ao campo, poderán gozar dun fabuloso espectáculo tecnolóxico, que tamén se poderá presenciar nas pantallas do estadio.

Así mesmo, e para que a festa sexa completa, ao final desta experiencia realizarase un concurso entre os asistentes que se descargaron a app, no que se sortearán un smartphone LG G8 Smart Green e 4 Smart TV 4K de 50″.

Desta forma, Orange e o Asistente de Google queren facer partícipes aos afeccionados da súa aposta polo fútbol cunha campaña que se puxo en marcha o pasado 5 de agosto baixo o claim ?’Os que saben de fútbol elixen Orange TV’. A oferta promocional de Orange de inicio de tempada permite gozar gratis de todo o fútbol (LaLiga Santander, LaLiga SmartBank, UEFA Champions League e UEFA Europa League) aos clientes das súas tarifas de maior valor. Pola súa banda, Google anima aos usuarios a gozar de todas as posibilidades que brinda o ‘Asistente de Google’ e mostra como o “Asistente” pode achegar unha experiencia diferenciadora aos usuarios.