Os merengues frean a serie positiva do equipo do Chacho Coudet e cunha lesión do príncipe das bateas

O Real Madrid impúxose ao Celta de Vigo por 2-0 en partido da xornada 17 xogado na Cidade Deportiva de Valdebebas. Unha vitoria que enxuga o mal sabor de boca do empate contra o Elxe de finais de 2020 e permite ao campión da pasada Liga empezar o novo ano gañando.

Tres puntos que lles dan o liderado momentáneo aos brancos á espera do que faga o Atlético de Madrid na súa visita ao Alavés. Tres puntos que se lle escapan ao Celta de Caudet, que desde a chegada do arxentino gañara 16 de 18 posibles.

O partido empezou de fronte para o Madrid e, paradoxalmente, partindo dunha situación de perigo. O central Nacho, substituto do indisposto Sergio Ramos, evitou o gol de Aspas e da súa despexe saíu unha contra mortífera.

Marco Asensio, que vai atopando partido a partido a súa mellor forma, progresou con velocidade pola esquerda e púxoa medida á cabeza de Lucas Vázquez, os dous extremos máis en forma do conxunto de Zinedine Zidane (minuto 5).

Aínda que os de Coudet trataron de reaccionar ao gol temperán, o seu acoso só viuse reflectido en ocasións de perigo nunha suposta man de Mendy -De Burgos Bengoetxea viuna pegada ao corpo- e un centro envelenado de Denis Suárez que Varane case despexou á súa portería.

Pero neses minutos o Celta foi crecendo e facéndose co dominio no centro do campo, para desesperación de Zidane na banda.

Con todo, os vigueses non aproveitaron eses minutos e na recta final deses primeiros 45 minutos fóronse apagando en ataque. Para o Madrid o maior susto foi o golpe que levou Courtois segundos antes do descanso nun choque.

Iago Aspas, lesionado

Aspas viña dunha semana na que non adestrara ao 100% por unhas molestias físicas. De feito, tras o triunfo ante o Huesca, Eduardo Coudet dixera que o quitou do campo sobre o final do encontro para non forzar o físico da súa maior figura.

Nese sentido, é posible que Aspas chegase co xusto ao partido en Valdebebas. Como sexa, unha entrada de Nacho Fernández (que lle custou a amarela ao defensa do Real Madrid) acabou co partido de Iago sobre os cinco minutos da segunda parte.

Enseguida, Aspas botouse a man á parte posterior da coxa. Unha vez no banco, púidoselle ver con xeo no isquiotibial. Fran Beltran tivo que entrar no seu lugar.

Que partidos pérdese o principe das bateas

Sen dúbidas, un contratempo importante para o Celta, que perde á súa xogador franquía. Haberá que esperar o parte médico para coñecer cal é a lesión, que alcance ten e, en consecuencia, que partidos perderase co cadro de Balaídos.

O Celta ten que visitar o próximo 5 de xaneiro ao VDE Eivissa- Eivissa, pola Copa do Rei. Logo, ten que recibir o vindeiro venres 8 de xaneiro ao Vilarreal, pola Xornada 18 de LaLiga, e visitar ao Real Betis o próximo 20 de xaneiro, pola Xornada 19 do campionato doméstico.

Lucas e Asensio intercambian papeis

Ao Celta non lle sentou ben o descanso, do mesmo xeito que pasou na primeira parte custoulle axustarse ao ritmo do partido e acabou pagándoo. Lucas Vázquez e Marcos Asensio intercambiaron roles e o balear rematou unha contra iniciada por unha perda celtinha no centro do campo (minuto 54).

O segundo gol foi o que lle faltou ao Madrid en Elxe, unha vantaxe máis cómoda para xogar e dominar con máis tranquilidade o partido. Na primeira parte só tiveron un 40% de posesión e o balance equilibrouse máis na segunda.

Outra mala noticia para o Celta chegou antes do gol, coa substitución por lesión de Iago Aspas. Zidane tardou máis en meter refresco, coa esperada entrada do belga Hazard por un incombustible Asensio.

O outro protagonista, Lucas Vázquez, tívose que quedar sen descansar porque o cambio de Vinicius foi para Carvajal, que se foi con molestias. Xunto ao brasileiro entraron Odegaard e Fede Valverde para afronar a recta final. Minutos despois, co noventa xa cumprido, Mariano por Benzema pechou o carrusel de cambios.

Uns últimos minutos tranquilos para o Madrid, co Celta sen mordente en ataque. O máis preto que estiveron do gol foi unha ocasión do recentemente ingresado Baeza, tras un erro de Courtois, que salvou Nacho.

Aínda que tampouco fixeron moito máis os merengues para gañar o partido: dous disparos a porta, dous goles. Unha efectividade que se botou en falta en Elxe a xornada anterior.

FICHA TÉCNICA

2 – R. MADRID: Courtois; Carvajal (Vinicius, min 83), Varane, Nacho, Mendy; Kroos (Odegaard, min 83), Casemiro, Modric (Valverde, min 83); Lucas Vázquez, Benzema (Mariano, min 88), Asensio (Hazard, min 73)

0 – RC CELTA: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Tapia; Denis Suárez, Brais Méndez; Nolito (Baeza, min 63), Santi Mina, Iago Aspas (Beltrán, min 51)

Goles: 1-0 Lucas, min 5; 2-0 Asensio, min 52;

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (País Vasco). Amonestou a Asensio, Nacho, Carvajal, Casemiro (R. Madrid) e a Brais, Tapia (RC Celta)