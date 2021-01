Petición ás súas Maxestades

Queridos Reis Magos!

Como ben sabedes este ano que deixamos atrás, o 2020, foi un ano especialmente duro por culpa do Covid, e como sabemos de antemán que teredes moito traballo esta noite, non queremos deixar de pedirvos algo que para nós é moi importante. Vós queridos Reis Magos seguides sempre a todos e xa sabedes que fomos moi traballadoras neste ano tan difícil que pasou, fixemos diversas concentracións e manifestacións con todos os nosos compañeiros a pesar de que a situación non era fácil, aí estivemos pedíndolle á nosa Xerencia dotación de medios imprescindibles para protexernos e poder así traballar dignamente, ofrecendo todo o mellor de nós mesmos como sanitarios. Non recibimos nin boas palabras, nin moitos resultados, por iso hoxe nesta noite máxica queremos facérvolo chegar e pedímosvos por favor que teñades moi en conta a nosa petición:

Queremos unha nova directora asistencial, que nos trate con respecto e entenda que as nosas queixas e peticións son sempre para mellorar a nosa sanidade pública, nunca son para amolar nin a ela nin a ninguén. Tamén queremos que os nosos hospitais dótense de equipos completos de protección fronte ao covid, para poder protexernos e para poder protexer, isto estaría composto de máscaras FP2 e FP3 abundantes e suficientes para o persoal, para que puidesen utilizalas sempre que fose precisas e non con medo a que non haberá outra de reposto nunha semana. Neste equipo necesitaranse lentes de protección e traxes para todos aqueles compañeiros que o precisan e que traballan en primeira liña como son os de URG, PACs, UCI…etc, para non ter que quitalos con medo e gardalos cada día para o día seguinte, así durante unha semana, como mínimo nalgúns casos.

Pedímosvos tamén equipos humanos suficientes para que se poida levar a cabo a vacinación e poder así erradicar o Covid, que nos está facendo tanto dano. Medios humanos para reforzar aos nosos compañeirxs nos diferentes servizos que tantas veces vense desbordados e non poden prestar a calidade asistencial que lles gustaría.

Como ben sabedes queridos Reis Magos agora temos unha nova directora de RRHH na cal depositamos toda a nosa confianza para que nos escoite, atenda e resolva todas aquelas peticións que lle faremos persoalmente e que non son nada complicadas de resolver.

Pedímosvos tamén moita saúde para tódxlxs traballadorxs da sanidade pública que son e serán sempre un gran motor e exemplo para toda a cidadanía. Os que demostraron que, a pesar de que o SERGAS non o puxo nada fácil (non dotou de medios materiais, nin humanos no seu debido tempo, xs traballadorxs sufrimos reproches e nalgunha ocasión ameazas por reclamar medios de protección adecuados) nunca lles faltaron nin nos faltaron os sorrisos, os bos modais e as ganas de traballar. Unímonos máis que nunca nunha piña para facer fronte a este ano tan difícil que deixamos atrás, esperando que o que nos queda por chegar sexa moito mellor que o vivido.

Grazas queridas MAXESTADES DE ORIENTE e do SERGAS, por lernos, esperamos se fagan realidade os nosos soños que son os de todxs xs nosxs compañeirxs e traiádesnos todas as peticións, que como podedes ver non son moitas pero son imprescindibles.

Enviámosvos un gran e cordial saúdo dxs compañeirxs de Prosagap Pontevedra e O Salnés e deixámosvos un calendario nos nosos zuecos para vostedes as súas maxestades de oriente.