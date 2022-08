Plantas de interior resistentes y fáciles de mantener

En la decoración de interiores, lo mejor es contar con unas plantas de interiores que sean resistentes y fáciles de mantener para que podamos tener una casa de revista. Quedan bien con cualquier estilo decorativo, y normalmente se adaptarán a cualquier tipo de espacios. Esto proporcionará una agradable sensación de bienestar.

Lo ideal es escoger unas plantas que sean fáciles de mantener como es el caso de la Sansevieria Trifasciata. De esta forma, se puede tener una planta duradera y muy decorativa, pero debemos tener en cuenta algunos consejos para que tus plantas se mantengan perfectas.

¿Qué plantas de interior son más recomendables?

Elegir las plantas que van a decorar nuestra casa no será únicamente cuestión de estética, sino que tenemos que tener unas plantas que sean fuertes y bonitas. Además, de procurarles los cuidados que necesitan, y habría que valorar las condiciones de la vivienda.

Entre las plantas más resistentes que nos encontraremos para los interiores estarán la Planta Monstera o el Tronco de Brasil. Estas plantas son muy resistentes y son muy fáciles que permitirán conseguir así una casa muy bonita, sin tener que optar por tener demasiados cuidados.

¿Cómo se cuidan las plantas de interior?

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es controlar el riego, y normalmente no tendrán que regarse más de una vez por semana. Esto debido a que el exceso de humedad puede ser un caldo de cultivo para hongos y otras plagas. Lo ideal es que se cumplan las siguientes condiciones:

Luz: en las estancias oscuras, lo ideal será ponerlas cerca de la ventana para aprovechar al máximo la luz natural. Pero, si hay demasiado sol, debes utilizar cortinas para mitigar su acción.

Agua: las plantas de interior no sufren tanto con los cambios de estación como las plantas que se encuentran fuera. En verano se puede incrementar un poco el riego, pero sin que se encharquen.

Temperatura: será vital para tus plantas evitar las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura. Se debe procurar mantenerlas dentro de una horquilla térmica determinada y alejada de la calefacción y el aire acondicionado.

Abono: estas plantas deben contar con los niveles correctos de nutrientes, en especial en la época de crecimiento. Habrá que tenerlo también muy presente durante la época de floración.

Plantas de interior que no deberías tener

Existen muchas plantas que nos encantaría tenerlas en casa, pero debido a que las condiciones climatológicas que necesitan deben ser muy concretas no son recomendables. En ese sentido lo ideal es que no tengamos plantas como la Hortensia, Camelia o la Petunia.

Estas plantas son ideales para la decoración de balcones pequeños, pero no para el uso en interiores porque requieren de condiciones específicas. Si estás buscando unas buenas opciones puedes ver plantas de interior muy resistentes en Urban Green, que te ofrecerán siempre las plantas que se ajusten por completo a nuestras necesidades.

¿Qué pasa si las plantas siempre se mueren?

Las plantas son una opción muy buena de decoración, pero muchas personas afirman que las plantas se mueren enseguida. Esto puede ser porque se olvidan de regalaras y porque estar pendientes de nutrirlas con fertilizantes o cambiar la maceta cuando toca es un rollo.

En estos casos, lo mejor es que optar por algunas plantas que sean resistentes y que resistan por completo a las manos inexpertas. Lo mejor será optar por empezar por las plantas que no necesitan agua con demasiada frecuencia, y así te olvidarás unos días de ellas. También si no eres muy experto en plantas, lo ideal será optar por las que crecen deprisa en macetas con poca tierra, para no tener que trasplantar rápido para darles más espacio.