Posicionamento da Comunidade de Montes de Vincios sobre o parque eólico proxectado

Dende a capacidade soberana de decisión, a asamblea de comuneiros decidiu o rexeitamento sen paliativos da implantación do parque eólico sobre a superficie propiedade do monte veciñal. Esa mesma capacidade soberana podería ter decidido dentro das súas atribuciòns apoiar a instalación do mesmo, pero non o fixo, e non o fixo entre outras cousas polo seguinte:

Para os comuneiros do monte veciñal de VINCIOS, o noso monte, e algo mais que unhas rochas sobre as cales sopla o vento. Forma parte dende tempos inmemoriais do sustento e cultura da Parroquia e a sua contorna. Pero ademais a silueta no horizonte do Galiñeiro e única e inconfundible , visible dende moitos pontos da província, recoñecida internacionalmente e orgullo de todolos veciños.Esa imaxe non debe cambiar! Cambiala e mudar a história dunha parroquia que síntese moi orgullosa e representada por ela.

Esto podería ser motivo suficiente, pero a Quen non lle chegue, lle diremos, que ademais dos argumentos expostos polas diferentes organizaciòns que non apoian a implantación do parque, dende o punto de vista ecolòxico, paixasístico, etc cos cales concordamos, os veciños comuneiros queremos facer valer a prevalência, a prevalência do que xa existe… os servizos do ecosistema.

– A parroquia, e contorna bebe a auga que recolle este monte, auga limpa, sin contaminación, auga “ verde” que permite non ter que utilizar bombeo,todo é caída libre, tubaxes menos longas…e polo tanto non contaminar, “ XA SOMOS VERDES”.

– As àrbores que estamos a plantar, reconstruindo un monte queimado na sua totalidade no ano 2017, e sen axuda de ningunha institución, son o futuro da biodiversidade e a garantía de que non haberà perda de solo, nin escorrentias de auga de chuva que xeneren riadas e disminución dos acuíferos. “#XASOMOSVERDES”.

– Esas mesmas àrbores xà son sumidoiros de CO2 que están a contribuir cos obxetivos para deter o cambio climático que Europa quere revertir.”XA SOMOS VERDES”.