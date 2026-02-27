Prepara la temporada de piscina con Quimipool

La primavera ya está muy cerca y esto significa que el verano ya está a la vuelta de la esquina por lo que no puedes descuidarte con tu piscina. Para el ocio estival no existe nada mejor que la piscina, pero esta requiere de un mantenimiento especializado para que puedas tener la máxima seguridad, higiene y agua cristalina.

No solo se trata de una cuestión estética, sino que te ayudará a mantener tu salud y prolongará la vida útil de los componentes de instalación. En Quimipool podrás encontrar todo lo que necesitas para poner tu piscina a punto porque es la mejor Tienda online de piscinas que podrás encontrarte.

¿Cómo preparar tu piscina para el verano?

Existen varios pasos que debes tener en cuenta para que puedas dejar tu piscina lista para disfrutar del verano, los cuales son:

Limpieza y recuperación

Lo primero que debemos hacer es retirar la cubierta de protección y realizar una limpieza exhaustiva del vaso. Es común encontrarnos con depósitos de cal y suciedad orgánica en el borde de la piscina.

Si quieres facilitar el proceso, un robot limpiafondos será siempre la mejor elección, especialmente porque se encargará de toda la suciedad y se encargará de las partículas de suciedad más pequeñas.

Revisión del sistema de filtración y bombeo

Es importante que el sistema de recirculación de agua funcione adecuadamente en tu piscina antes de tratar el agua. En caso de ser necesario, debes comprar los recambios para piscinas que sean necesarios para poner todo a punto, y que así puedas conseguir un agua totalmente limpia y cristalina.

Recuerda que el filtro debe cambiarse, y se debe verificar el estado del motor de la bomba de filtración. Siempre es bueno contar con una bomba de velocidad variable, porque permiten ajustar la potencia dependiendo de tus necesidades, reduciendo el consumo eléctrico y el ruido.

Química del agua

Este es un paso muy importante cuando vas a poner a punto tu piscina, porque la regulación del pH es básica. Siempre debes mantener tu piscina en un pH que se encuentre entre 7.2 y 7.6, porque si está descompensado el desinfectante no actuará y el agua puede irritar tus ojos.

Además, es vital hacer una cloración de choque, que permita eliminar todas las bacterias que se hayan acumulado durante el invierno. Asegúrate también de usar floculantes que ayudarán a agrupar las partículas para que el filtro las retenga, y un alguicida para que el agua no se torne verde.

Sistemas que no te puedes perder en tu piscina

Existen diferentes alternativas tecnológicas que te ayudarán a crear un ambiente único en tu piscina como pueden ser: