¿Que demandas esixe ACE respecto ás necesidades sanitarias do Morrazo?

A proposta céntrase en varios puntos concretos:

Rexeitar o traslado do Centro de Saúde de Cangas, evitando a súa deslocalización.

Esixir a revisión do documento do convenio, reclamando que o mesmo debe ir inescusablemente vencellado á implantación de especialidades, a desenvolver por médicos especialistas, unido ós equipos e servizos recollidos no anexo[1] que adxuntamos.

que adxuntamos. Previsión e definición no PXOM dos equipamentos público-sanitarios acordes coas reivindicacións expostas nos puntos anteriores.

Reclamar da Consellería de Sanidade que a actuación debe ter carácter supramunicipal, incluíndo necesariamente a Bueu, tanto por ser unha obriga socio-sanitaria como económica, deixando claro que Cangas atenderá a aportación de terreos sempre e cando se acometa neles un auténtico CAR ou CIS, e non a estafa e o fraude de pretender vender que en 1400 m 2 se poida levar a cabo tal infraestrutura.

se poida levar a cabo tal infraestrutura. Iniciar de inmediato os pasos necesarios para que os concellos de Bueu, Cangas e Moaña se comprometan a promover unha campala de sensibilización e mobilización social para acadar os obxectivos sanitarios que toda a cidadanía do Morrazo debe compartir.

ANEXO

Demanda e concreción: consultas de especialidades relativas ao CIS.

Este anexo está baseado en datos compulsados na área do CHUVI (sur de Pontevedra). A pesar de ser números estatísticos os que determinan a orde que abaixo se indica, existen idiosincrasias, con respecto a estas mesmas especialidades, dependendo da época do ano e da localidade.

En primeiro lugar, resáltase que o aparecemento da especialidade de MEDICINA INTERNA, actúa como un cinto de seguridade do persoal médico de atención primaria, para os casos no que non teñen de todo esclarecido o destino a dar á persoa doente.

A lista de especialistas sería a seguinte:

Medicina Interna

Xinecoloxía e Obstetricia

Aparato Dixestivo

Traumatoloxía

Cardioloxía

Uroloxía

Nefroloxía

Neumoloxía

Oftalmoloxía

Cirurxía

Dermatoloxía

Otorrinolaringoloxía

Endocrinoloxía

Reumatoloxía

Estas especialidades están intimamente ligadas a outros servizos, que son considerados indispensables, pois sempre deberan estar integrados nos servizos básicos dos centro de saúde normais como son:

Fisioterapia

Servizo de Radioloxía

Ximnasio de recuperación física

Ximnasio de recuperación cardiolóxica

Odontoloxía (completa)

Análises clínicos normais

Salas de recobro

Pediatría

Medicina de Atención primaria

Psicoloxía

Psiquiatría

Enfermería xeral

Servizos sociais

Gabinete radiolóxico permanente

Servizo de ecografía normal e mamaria

A parte destes servizos, non se pode esquecer a especialidade de pediatría, cunha instancia do servizo de 24 horas, o servizo de psiquiatría, un ou unha psicóloga e naturalmente, en función do número de tarxetas emitidas, o número de asistentes sociais necesarias.

Notas esenciais*

Servizo de hemodiálises, debidamente estruturado e dimensionado Debera incluír no servizo de radioloxía todo tratamento por imaxes dixitais, tamén o T.A.C, e habilitado as 24h. O servizo de análises clínicos tamén debe funcionar as 24h.