Regiones de Francia con Encanto

Las regiones de Francia se identifican como unidades administrativas que tienen la función de aplicar una política del gobierno central. Generalmente, la más conocida es la Región de Alsacia, la cual es considerada una alta potencia turística.

Cada región presenta una distinción, por esta razón, te muestro las regiones más populares que tiene Francia.

Región de Alsacia

Esta región es una de las más interesantes que posee Francia y Europa, debido a su importancia histórica y la posición de puente que cumple entre las culturas latina y germánica. Lo primero que verás al entrar a esta tierra, es una extraordinaria vista, ya que combina el paisaje (por ejemplo, los Vosgos), el Valle del Rin, ciudades que son consideradas como monumentales (como Estrasburgo), diferentes pueblos pintorescos (Obernai), una gran diversidad de castillos (Haut-Koenigsbourg) e incluso Villas fortificadas (Neuf-Brisach).

Cuenta con dos gigantescos Parques Naturales, que son el hogar de diferentes animales, ya que presentan diversos microclimas. Estos son conocidos como el Parque Natural Regional des Ballons des Vosges y el Parque des Vosges du Nord.

Te recomiendo que cuando pases un día completo en este lugar, pruebes sus famosos vinos dulces, blancos, la típica cerveza y diversos quesos. Toma en cuenta que presenta una gastronomía centroeuropea.

Región de Aquitania

Aunque esta región es grande, no se encuentra muy poblada y no está tan urbanizada como se piensa, es el sitio ideal si quieres tener paz y mucha tranquilidad. Es un excelente lugar si quieres estar rodeado de diversos espacios naturales.

Es una región que tiene mucho que ofrecer, pero no es muy conocida en Francia, por eso a lo mejor no has podido escuchar hablar de ella. En este lugar hacen presencia 3 elementos claves; el mar, la montaña y su diversa cultura.

Las playas son perfectas para las personas que practican diferentes deportes e incluso son aptas para realizar campings; algunas se caracterizan por presentar una calma y soledad impresionante.

Si pisas esta región, te recomiendo que visites la ciudad de Burdeos, guarda entre sus raíces un pasado antiguo y poderoso, aunque es un lugar bastante conservador, pero especial para la industria del vino.

Región de Bretaña

En esta región predomina el granito y se encuentra dominada prácticamente por la influencia del Atlántico. Como dato curioso, puedo decir que su naturaleza se ha logrado mantener desde hace siglos, sus sitios naturales se remontan a la época de la Revolución francesa.

Es el sitio ideal si buscas un lugar donde no haga mucho calor, presenta un tiempo que es cambiante, en un momento se oscurecerá por completo y luego estará totalmente despejado, e incluso puede ser que llueva eternamente en diferentes sitios históricos.

No es una zona boscosa, pero presenta una gran biodiversidad que necesita ser cuidada con mucho esmero.

La influencia del catolicismo es muy arraigada en esta región, podrás encontrar a donde vayas diversas catedrales, iglesias y ermitas.

Región de la Champaña Ardenas

Aunque su nombre nos indica cuál es su principal atractivo, debo decir que es reconocida por el vino espumoso que prepara, el perfecto champagne. Es un lugar que se conforma por una gran llanura, lugar donde se cultivan las uvas que posteriormente serán preparadas, envasadas y añejadas para su venta.

Es un sitio muy histórico e importante, se libraron muchas batallas, en el invierno de 1944 y 1945, fue en este lugar donde se firmó la victoria del frente occidental ante la II Guerra Mundial.

Cuenta con diferentes catedrales e iglesias católicas, logrando que Champaña Ardenas sea más interesante todavía. Te recomiendo que te acerques a los lagos que envuelven el lugar y evitan que pueda sufrir inundaciones, debido al río Marne que la rodea.

Un dato muy curioso, es que posiblemente haya desaparecido este tipo de vino de no ser por la existencia de esta región y los ingleses.