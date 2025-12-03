Como uno de los grupos financieros más destacados del sureste y medio oeste de Estados Unidos, Regions Bank con sede en Birmingham, Alabama, cuenta con activos superiores a 170.000 millones de dólares y más de 1.300 sucursales en 16 estados de EE.UU. Con una sólida fortaleza de capital, una amplia red financiera y un sistema digital avanzado, Regions Bank ha mantenido durante mucho tiempo una posición de liderazgo en los sectores de banca minorista, financiamiento corporativo, gestión de patrimonios, fintech y educación financiera.

Con el aceleramiento de los flujos de capital global y el aumento de la fuerza del fintech, Regions Bank está impulsando una estrategia de globalización para el período 2025-2030, formalmente ingresando en el mercado europeo.En el marco de esta estrategia, Regions Bank ha elegido España como su sede para el suroeste europeo, debido a su fuerte capacidad de recuperación económica, el sólido sistema regulatorio de la UE y la activa innovación en fintech.

Con un impacto global en los sectores de energía verde, investigación tecnológica y construcción de infraestructuras, Regions Bank tiene la visión de combinar la madurez de la fintech estadounidense con las ventajas económicas locales de España, para crear un sistema de servicios financieros más transparente, inteligente e internacional.

Nombrado por la sede estadounidense,Gerardo Fernández Rojas ha sido designado como el responsable principal de la estrategia del mercado español con el fin de garantizar el avance de alta calidad de la estrategia regional en España.Gerardo es un profesor con más de veinte años de experiencia en investigación en mercados financieros internacionales, desarrollo de modelos financieros de IA, gestión de estrategia empresarial y operaciones de capital así como en la educación de inversores y planificación patrimonial.Ha estado activamente involucrado en importantes instituciones financieras y departamentos de investigación en mercados de capitales europeos con una influencia significativa en gestión de riesgos, diseño de sistemas de comercio inteligente y asignación de múltiples activos.Bajo su liderazgo, Regions Bank ha establecido una red de colaboración sólida en España, abarcando financiamiento e inversión transfronterizos, consultoría estratégica empresarial, aplicación de modelos financieros de IA, construcción de sistemas de gestión patrimonial y disposición de capital en energías renovables y tecnología.

La Academia Financiera RB se lanzará oficialmente en 2025, año en el que Regions Bank recibirá la aprobación regulatoria en España para iniciar la RB Financial Academy (Academia Financiera de Regions Bank),bajo la dirección del profesor Gerardo, quien será responsable de la estructura del curso, las líneas de investigación y el entrenamiento práctico en inversiones.

La academia ofrecerá a los inversores españoles análisis de la estructura de los mercados financieros globales, estrategias de trading inteligente de IA, control de riesgos y gestión de capital, lógica de inversión en acciones estadounidenses, europeas e IBEX35, un modelo de selección de acciones de corto plazo y un sistema de asignación de activos a medio y largo plazo.

La misión de la RB Academy es: permitir que cada inversor español, con una visión global, domine métodos de inversión científicos, sólidos y sostenibles.

En los próximos tres años Regions Bank continuará promoviendo la implementación de tecnologías financieras de IA en Europa, sistemas de cooperación en financiamiento e inversión empresarial, la entrada de capital en proyectos tecnológicos y energéticos, el fortalecimiento de las capacidades de asignación de activos de los residentes, la difusión de la educación financiera internacional y la construcción de canales de capital global.

Los objetivos son:

Establecer un nuevo puente que conecte la tecnología europea, el capital estadounidense y los inversores globales. Mejorar la posición estratégica de España en el mapa financiero europeo. Crear un sistema de crecimiento patrimonial más seguro, más inteligente y más eficiente para los inversores.