Los‌ ‌sectores‌ ‌más‌ ‌perjudicados‌ ‌por‌ ‌la‌ ‌crisis‌ ‌del‌ ‌coronavirus‌ ‌buscan‌ ‌soluciones‌ ‌en‌ ‌el‌ ‌mundo‌ ‌online‌

La situación es dramática para todos, aunque hay sectores que lo están pasando especialmente mal. La pandemia mundial de coronavirus ha puesto patas arriba el mundo tal y como se entendía, haciendo replantearse todo y generando una crisis sin parangón en comercio, hostelería y cultural. Nuevas formas de entretenimiento y consumo se abren paso, auspiciadas por la permanencia en casa para mantener la seguridad sanitaria, como plataformas audiovisuales, casinos online como los indicados en bonoscasino.net y fortalecimiento de negocios que puedan ejercer su actividad económica online. No es fácil encontrar oportunidades innovadoras en un momento de contracción de la economía a nivel mundial, pero conviene analizar el asunto con el fin de hallar motivos para la esperanza en mitad de estos malos momentos.

No son pocos los negocios que están cerrando por su imposibilidad de seguir afrontando los alquileres de sus locales ante la falta de perspectivas halagüeñas en un futuro a corto plazo. La dinamitación casi absoluta del turismo durante meses ha dejado en una situación de gran debilidad a muchos establecimientos. Tiendas de souvenirs, hoteles, comercios de ropa, restaurantes… Todos ellos sufren en sus propias carnes la falta de turistas, pero también la tendencia al ahorro de los locales y las restricciones a la movilidad que siguen existiendo en muchas zonas del país. En Galicia se han cerrado ya más de 4.000 negocios, tal y como desvela laopinioncoruna.es, la industria funciona a medio gas y el teletrabajo está en boga pero tiene consecuencias muy negativas en el comercio local.

Adiós a los menús del mediodía, a las compras puntuales de trabajadores desplazándose a su puesto de empleo. El progresivo vaciamiento de las calles y la artificialización del espacio público parecen fenómenos irremediables en unos tiempos en los que las empresas buscan oportunidades de negocio online. El cine, los teatros, los monólogos o los espectáculos de magia apenas tienen oportunidades para rentabilizar su actividad debido a las restricciones de aforo y no son pocos los espectáculos que están apostando por retransmitir en streaming sus funciones con el fin de acercar a más público todo su arte. No parece suficiente, por el momento, pero no queda otra que buscar alternativas.

Los restaurantes intentar potenciar el servicio de comida a domicilio, mientras que el mundo del deporte también se ha resentido al no poder acoger en las gradas a aficionados. Ante este panorama de crisis total y dificultades para presenciar espectáculos en directo, las grandes beneficiadas son las grandes plataformas audiovisuales de pago, como Netflix, Prime Video, HBO o Movistar+. Series, películas y mucho deporte es lo que se está consumiendo en unos días en los que las casas de apuestas y los casinos online ven incrementada su actividad progresivamente. Estas opciones permiten vivir emociones fuertes desde casa y a golpe de clic. El mundo tardará mucho en recuperar su actividad normal si la pandemia de coronavirus continúa sin remitir, por lo que es necesario adquirir nuevos hábitos de consumo y estar preparados para apoyar al comercio en la medida de lo que se pueda.