Top 5 slots de NetEnt en 2020

Por qué confiar en NetEnt

Top 5 slots de NetEnt

NetEnt es una compañía de origen Sueco, líder en el sector de desarrollo iGaming. Así, esta compañía lanza cada año juegos que gozan de gran popularidad en casinos a lo largo y ancho de todo el planeta. Su punto fuerte es el desarrollo de tragamonedas online. De este modo, encontrar video slots de esta compañía no te será complicado, ya que su fama le hace estar presente en la mayoría de portales de entretenimiento virtual.

En este post compartimos contigo cinco de las tragamonedas más populares publicadas por NetEnt, aunque debes saber que todos los productos de esta compañía pueden presumir de calidad. Con un diseño impecable y la capacidad para determinar cuáles son las preferencias y necesidades de los jugadores, NetEnt se esfuerza cada día por desarrollar las mejores tragamonedas online del mercado. Hoy, compartimos contigo información acerca de Ocean’s Treasure, Starburst, Space Wars, Gonzo’s Quest y Dead Or Alive.

Ocean’s Treasure

Ocean’s Treasure es para ti si te apetece darte un buen baño en el mar. Con un diseño de 5×3, alta volatilidad y un retorno teórico al jugador (RTP) del 95,99%, hará de tu experiencia un momento de lo más entretenido y agradable. Esta slot contiene hasta 15 líneas de pago, lo que significa que tienes 15 formas diferentes de hacerte con los ansiados premios. Además, en esta tragamonedas online puedes optar a giros extra.

Además, en Ocean’s Treasure puedes conseguir multiplicadores de hasta x12, lo que da una dosis extra de emoción a tu partida. Este juego engancha desde el primer instante, gracias a su cuidado diseño y su intuitiva jugabilidad. ¿Te atrae Ocean’s Treasure? Si es así, puedes jugar en muchos casinos en línea, incluyendo el Betiton, juega aquí. Algunos casinos disponen de versión demo, que puedes probar de forma completamente gratis, sin invertir ni un solo centavo. Esto te posibilita aprender a jugar sin costos de ningún tipo.

Starburst

Starburst es, sin duda, uno de los títulos más populares de esta compañía. Se trata de una slot tan sencilla como entretenida, por lo que resulta ideal para todo tipo de jugadores, ya sean recién llegados al universo del casino en línea o experimentados. Dispone de un gran multiplicador, lo que la ha llevado a la fama: si eres afortunado, puedes obtener un x250. A continuación, te resumimos las principales características de esta popular tragaperras.

Diseño sencillo y elegante

10 líneas de pago

Multiplica tu premio hasta x250

Space Wars

Lanzado en el año 2013, este juego lanzado por NetEnt no deja de ganar adeptos. Si la ciencia ficción es lo tuyo y te atrae el espacio exterior, tienes que jugar a Space Wars. En ella, los jugadores más afortunados pueden obtener 400,000 monedas de un solo giro. Por desgracia, no dispone de rondas bonificación, aunque esto no hace que su calidad baje. Si te pica la curiosidad, siempre puedes probar su versión demo en casinos como Betiton.

RTP: 96,8%

5 carretes

Volatilidad media

Gonzo’s Quest

Otro de los grandes éxitos de NetEnt es Gonzo’s Quest: en esta slot acompañarás a Gonzo, un explorador, al tiempo que puedes conseguir grandes sumas de dinero. Ahora bien, recuerda que las slots son un juego de azar, por lo que tu fortuna se decide en el último instante, de forma aleatoria, en casa jugada. Con un diseño excelente, no es de extrañar que esta video slot no deje de conseguir más fama año tras año.

Dead Or Alive

Si de pequeño disfrutabas de las películas del lejano oeste, Dead or Alive y Dead or Alive 2 deben ser tu gran apuesta. Estas tragamonedas te teletransportan a un mundo donde los vaqueros son los protagonistas. Su disposición es de 5×3 y el RTP de esta slot es 96,8%, lo que supera el promedio de muchas tragaperras virtuales. Los premios que puedes obtener son de gran tamaño, ya que Dead or Alive dispone de generosos multiplicadores.

Dónde jugar a las tragamonedas de NetEnt

Como ves, tal y como adelantábamos al inicio de este post, encontrar tragamonedas de NetEnt es muy sencillo, ya que es casi omnipresente. Casinos virtuales como, por poner un ejemplo, Betiton, cuentan con juegos de esta compañía en su catálogo. Busca y compara aquellos casinos que llamen tu atención, siempre observando que cuenten con promociones de bienvenida. No dudes en probar la versión demo de los juegos, para aprender a utilizarlos sin poner en riesgo tu economía.