Un artigo sobre a medición da desigualdade de oportunidades outórgalle a un investigador de Ecobas o premio Aldi Hagenaars Memorial

750 euros; unha invitaci贸n a participar como membro distinguido do centro de datos LIS e a presentaci贸n do galardoado no pr贸ximo LIS Summer Workshop. Estes son os galard贸ns que o estudante de doutoramento da UVigo Hugo del Valle-Incl谩n Cruces acadou ao se converter hai uns d铆as no ga帽ador do premio anual Aldi Hagenaars Memorial, co que o centro de datos LIS reco帽ece ao autor, menor de 40 anos, do mellor artigo inclu铆do durante o ano anterior na serie de documentos de traballo que publica esta asociaci贸n sen 谩nimo de lucro, dedicada a recompilar e po帽er a disposici贸n da comunidade investigadora as maiores bases de microdatos sobre ingreso e riqueza dispo帽ibles. “En puridade non me presentei ao premio, sinxelamente enviei o documento de traballo en cuesti贸n a comezos do ano pasado 谩 serie que publica a instituci贸n que outorga o premio e que pide que os traballos realizados empregando a s煤a base de datos lle sexan enviados. A finalidade principal cando o enviei foi agradecer o labor da instituci贸n na recollida de datos e dar visibilidade ao meu artigo, en absoluto pensei que resultar铆a premiado”, explica o investigador vigu茅s, membro do grupo RGEAF de Ecobas e alumno do Programa de doutoramento de an谩lise econ贸mica e estratexia empresarial.

O artigo premiado, titulado聽Estimating Inequality of Opportunity in More Periods Than Ever Before: The Capital Income Approach, que trata sobre diferentes aspectos te贸ricos e metodol贸xicos da medici贸n da desigualdade de oportunidades, foi seleccionado entre 19 traballos cualificados por un comit茅 integrado por seis membros con formaci贸n en diferentes disciplinas das ciencias sociais. “Que o artigo premiado sexa un cap铆tulo da mi帽a tese doutoral, que dirixe o coordinador de Ecobas, Carlos Herv茅s Beloso, sup贸n unha motivaci贸n para rematala e posteriormente continuar coa carreira investigadora”, sinala o ga帽ador do galard贸n, dedicado 谩 memoria de Aldi Hagenaars, unha das primeiras profesoras de Econom铆a na historia dos Pa铆ses Baixos, quen sufriu unha prematura morte con s贸 39 anos. D谩se a circunstancia de que Hugo del Valle-Incl谩n ti帽a previsto presentar a s煤a tese o pasado mes de abril, unha previsi贸n que se viu adiada por mor da covid-19, traslad谩ndose a s煤a lectura 谩s pr贸ximas semanas.

Un traballo de investigaci贸n que nace do interese pola xustiza social

Interesado desde sempre pola xustiza social, o investigador vigu茅s centra a sua tese de doutoramento na medici贸n da desigualdade de oportunidades, “un concepto de xustiza distributiva moi atractivo que ademais est谩 a captar moita atenci贸n en c铆rculos acad茅micos e pol铆ticos”, explica o investigador.

No traballo premiado, Hugo del Valle- Incl谩n prop贸n un novo m茅todo para medir a desigualdade de oportunidades que permite obter un maior n煤mero de estimaci贸ns do que 茅 posible cunha metodolox铆a tradicional, grazas a aproveitar a persistencia interxeracional dos ingresos de capital. Este m茅todo consiste en empregar ingresos de capital como 鈥渁proximador鈥 da orixe socioecon贸mica dos individuos, e as铆 evitar estar atados pola escasa dispo帽ibilidade de informaci贸n sobre a educaci贸n e ocupaci贸n dos proxenitores (que son os 鈥渁proximadores鈥 habitualmente empregados na literatura). 鈥淧rimeiro defino a medida de ingresos de capital a empregar cun algoritmo dese帽ado para este fin, e tras comprobar que a precisi贸n do m茅todo proposto 茅 moi satisfactoria, apl铆coo para estimar a evoluci贸n da desigualdade de oportunidades en Europa cun nivel de detalle ata agora non posible鈥, engade o doutorando, que concl煤e neste artigo que se pode empregar os ingresos de capital dos individuos para 聽inferir a s煤a orixe socioecon贸mica. “Isto 茅 as铆 porque a transmisi贸n de riqueza de pais a fillos (herdanzas, doaz贸ns…) semella ser a principal v铆a de acumulaci贸n de capital, mentres que o esforzo e traballo persoal ser铆an secundarios 谩 hora de adquirir riqueza. 脡 dicir, que para acadar a riqueza o m谩is importante 茅 onde naces, non canto ou de que traballas”, concl煤e Hugo del Valle-Incl谩n.