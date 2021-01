Unha man do Ibiza e ata a próxima copa do Rei

O RC Celta caeu eliminado na segunda rolda da Copa do Rei 2020/21 ante unha UD Ibiza moi sólida. Os locais, cómodos no céspede artificial, encarrilaron o partido enseguida, na primeira media hora de partido, con dous tantos de Sergio Castel e un de Javi Pérez. O conxunto ibicenco dominou o xogo ante un Celta ao que lle custou moito xerar ocasións e que non foi capaz de facerse co control do balón.

No segundo tempo a UD Ibiza sentenciou o encontro co cuarto gol, que chegou con polémica: o árbitro sinalou penalti por unha falta de Fontán sobre Kike López que se produciu fose da área. O equipo vigués gañou presenza ofensiva coa entrada de Denis Suárez, Brais Méndez, Santi Mina e Alfon no minuto 62. Os de Coudet lograron equilibrar o encontro e recortar distancias no marcador, primeiro cun gol de cabeza de Santi Mina e despois cun auténtico golazo de Jordan Holsgrove, xogador do Celta B, ao pouco de incorporarse ao partido.

A reacción céltica chegou demasiado tarde como para dar a volta á contundente vantaxe conseguida pola UD Ibiza. Xa no tempo de desconto Santi Mina puido pór contra as cordas ao rival desde o punto de penalti, pero o que podería ser un 4-3 acabou converténdose no definitivo 5-2 con Rodado marcando á contra.

Contundente eliminación copeira. Toca centrarse na competición ligueira sen máis dilación, xa que leste mesmo venres o club celeste recibe ao Vilarreal CF en Abanca Balaídos. O RC Celta felicita á UD Ibiza pola súa clasificación á seguinte rolda da Copa do Rei e deséxalle o maior dos éxitos.

FICHA TÉCNICA

5 – UD IBIZA: Germán, Fran Grima, Goldar, Rubén, Morillas, Javi Pérez, Molina, Kike López, Javi Lara, Pardo, Sergio Castel.

2 – RC CELTA: Iván Villar, Sergio Carreira, Fontán, Aidoo, Aarón Martín, Tapia, Beltrán, Okay, Baeza, Emre Mor, Lautaro.

Goles: Castel (1-0, min.12), Castel (2-0, min.26), Javi Pérez (3-0, min.28), Manu Molina (4-0, min.61, de penalti), Santi Mina (4-1, min.78), Holsgrove (4-2, min.86), Rodado (5-2, min.92).

Árbitro: Martínez Munuera, do comité valenciano.

Campo: Camp Misses.

Observacións: Aarón Martín, nova fichaxe celeste, xogou o seu primeiro partido coa camiseta do RC Celta. O xogadores do filial Holsgrove e Alfon disputaron os seus primeiros minutos co primeiro equipo.