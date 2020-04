Usa dominios caducados para obtener importantes ventajas de SEO

No es nada fácil plantearse un nuevo proyecto y buscar un dominio que esté a la altura de las circunstancias. Por mucho que tengamos la idea del año, y que tengamos muchas ganas de trabajar, nada más registrar el dominio pasaremos a estar dentro de lo que se denomina el sandbox de Google.

Podemos definirlo como un lugar en el que se somete a prueba los dominios: si realmente prueban que son legítimos, que tienen contenido de calidad y merece la pena que están en Internet, el dominio abandonará dicho sandbox y podrá empezar a rankear. Si no, no rankeará jamás.

Por fortuna, existen los dominios caducados. Páginas como backorders nos ayudan a encontrar aquellos dominios que no han sido renovados a tiempo o que, por las razones que sean, los propietarios no quieren renovar.

¿Qué ventaja pueden tener los dominios caducados a nivel de SEO?

Aquella persona que adquiera un dominio caducado pasará a tener las mismas propiedades que tenía hasta el momento. Por ejemplo, si a ese dominio le estaba apuntando un enlace de autoridad, como puede ser el de un periódico popular, esto seguirá ocurriendo.

Así que pasan dos cosas:

El dominio ya tienen un cierto poder , lo que hace que sea más atractivo de cara a los buscadores.

Cuando empecemos a publicar contenido de calidad , no tendremos que esperar mucho tiempo a que se posicionen ni a que alcancen las primeras posiciones. Con un dominio nuevo, el tiempo para que Google simplemente lo indexe puede alargarse durante varios días, y el que requiere para subir a una posición puede extenderse todavía más.

Quizá te preguntes que porque se pueden comprar estos dominios si son tan interesantes, que porque no los ha renovado el anterior propietario. Esto podría deberse a que no se ha acordado de hacerlo, o a que ha invertido en conseguir enlaces de autoridad, pero tuvo que dejar el proyecto abandonado por falta de tiempo, por no tener muchos conocimientos de SEO, por tener otros proyectos más rentables, o un sinfín de motivos.

La cuestión es que, eligiendo un buen dominio caducado, tenemos una sólida base sobre la que erigir nuestra idea. Reducirá el tiempo de trabajo y el tiempo para conseguir resultados.

Algunas precauciones para comprar dominios caducados

Antes de comprar un dominio caducado es muy importante comprobar el historial del mismo. Tan solo en el caso de que el historial sea positivo podemos conseguir un buen SEO.

Algunos dominios tienen backlinks negativos, y estos son los principales enemigos del SEO. Posicionar una web con estos enlaces nos costará el doble, y no siempre es posible.

A la hora de comprar un dominio caducado siempre existe un cierto % de riesgo. Por lo tanto, conviene revisar el dominio en detalle, su historia, sus enlaces, así como cualquier detalle.

Es posible que ese chollo de dominio no lo sea tanto, y que la autoridad del mismo te perjudique en lugar de beneficiarte.

Haciendo las cosas bien, esta técnica puede salirte muy rentable.