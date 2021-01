Vitrasa reforzará o servizo co obxectivo de facilitar os desprazamentos para o cribado que ten lugar no IFEVI

Vitrasa, en colaboración co Concello de Vigo, reforzará o servizo para facilitar os desprazamentos dos vigueses e viguesas chamados ao cribado con test de antíxenos que terá lugar durante os vindeiros días no Instituto Feiral de Vigo (IFEVI). Neste sentido, dende este venres pola tarde, mañá sábado e durante o luns, martes e mércores da semana que ven, reforzarase o servizo da liña L9A, que é a que chega ata o IFEVI, con buses articulados e unha maior frecuencia. Como ven facendo no resto de liñas, Vitrasa tamén realizará un control en tempo real da ocupación para adaptar o servizo ás necesidades de mobilidade durante os días do cribado.

A empresa concesionaria do transporte público de Vitrasa activou, dende o inicio da crise sanitaria, un rigoroso protocolo con diferentes medidas co obxectivo de garantir a seguridade de usuarios e condutores a bordo. Entre as medidas postas en marcha pola empresa destacan a instalación de dispensadores con xel hidroalcohólico en todos os vehículos, a limpeza e desinfección exhaustiva dos autobuses a diario, a colocación de mamparas no posto do condutor, a ventilación coas fiestras permanentemente abertas, a apertura de todas as portas durante os recesos, o control de aforos a través das cámaras instaladas a bordo, etc. Os protocolos de Vitrasa están avalados por AENOR, quen lles outorgou o certificado de boas prácticas contra a COVID-19.

Vitrasa lembra aos usuarios e usuarias que é obrigatorio o uso de máscara no interior dos vehículos, recoméndase o pago con tarxeta PassVigo e, no caso de levar efectivo, é preferible aportar o importe exacto do traxecto. Outras das recomendacións é evitar as conversas durante a viaxe (incluso por teléfono móbil) e acceder de forma ordenada ao bus. Ademais, non está permitido comer nin beber nos autobuses