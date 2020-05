107 colectivos recorren as Ordes da Xunta que permiten tramitar proxectos ambientalmente agresivos durante o estado de alarma

Máis dun cento de colectivos, entre os que se atopa ADEGA, presentaron Recurso de Reposición fronte a Orde da Consellaría de Medio Ambiente, do 27 de abril, e fronte a Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 5 de maio de 2020 pola que se dá continuidade á tramitación de preto de 1000 expedientes administrativos durante o estado de alarma.

Este recurso foi presentado polo grupo de traballo denominado “Alerta Ambiental Galega”, que nacía hai menos dun mes como resposta ao [https://%20www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=1417255&name=DLFE-36813.pdf%20]acordo do Consello da Xunta do xoves 30 de abril do 2020 (DOG deste 4 de maio) no que se aprobou reactivar a tramitación administrativa en materia de avaliación ambiental de 975 proxectos que estaban paralizados polo Real Decreto que declarou o Estado de alarma. Posteriormente, a Xunta de Galicia ditou unha nova Orde a través da Consellaría Industria, que se publicou no DOG do 11 de maio, pola que non só se daba luz verde á continuidade da tramitación de centros de expedientes administrativos con forte impacto ambiental, senón que lexitimaba á Xunta para aprobar tales proxectos industriais de grande impacto.

Petición de suspensión cautelar das ordes da Xunta

As entidades recorrentes piden a suspensión cautelar de ambas Ordes da Xunta por contravir o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo do 2020, polo que foi declarado o Estado de alarma, que estableceu con carácter xeral a suspensión dos termos e dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. Só contempla, como forma excepcional, que se poidan acordar, mediante resolución motivada, a continuación daqueles trámites que sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos.

Porén, a Xunta aproveita esa excepcionalidade do Real Decreto para subverter a regra xeral, e atribuírlle tal carácter a preto de mil expedientes que, na súa maioría non son de interese xeral nin son indispensables ou estritamente necesarios para o funcionamento básico dos servizos públicos. Ademais, a Xunta intenta xustificar en abstracto ao alcance do interese xeral de ditas excepcións, cando debería telo feito expediente a expediente ou proxecto a proxecto. Por tanto, estas dúas ordes da Xunta estaríase deixando sen efecto as disposicións previstas no Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma relativa á suspensión dos prazos administrativos.

Menoscabo dos dereitos dos administrados

Esta situación resulta especialmente grave, cando aínda nos enfrontamos a unha seria crise sanitaria e a poboación continúa con a estar limitada para o desenvolvemento de moitas das súas actividades de forma normalizada. Tamén están limitados os movementos e posibilidades de organización veciñal para responder a proxectos industriais de tan grande impacto. Por tanto, mentres dure o Estado de alarma os dereitos fundamentais dos administrados sofren un menoscabo e as persoas e colectivos temos menos posibilidades de exercer o control sobre a acción administrativa en materia de medio ambiente ou para evitar que dela se deriven ilegalidades.

Intervención da Delegación do Goberno

Así mesmo, as entidades recorrentes vimos de instar á Delegación do Goberno en Galicia para que atenda a ditos recursos de reposición e revise pola súa banda se as ordes das consellarías de Medio Ambiente e de Industria da Xunta de Galiza se axustan ás disposicións do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo do 2020, ou se pola contra as contraveñen.

Apoio social

O conxunto de 107 organizacións cidadás de toda Galicia, converteuse nun movemento social importante que mostra a preocupación ante unha Xunta que parece que goberna de costas aos intereses dos seus cidadás e que lle está a pedir que rectifique.

Eis, o listado de plataformas, asociacións e colectivos que presentaron o recurso:

A Rente do Chan-Pladever AAVV 3 de maio ADEGA Agrupaçom de Montanha Águas Limpas (AMAL) APEOM Outes Arquitectura Sen Fronteiras Galicia Asoc. galega Cova Crea Asoc. Petón do Lobo Asociación “Azos Feministas” Asociación a Picouta, Trazo Asociación Ambiental Senda Nova Asociación Amigos da Terra Asociación Corentena Producións Asociación Cultural A Rula Asociación Cultural Brisas do Quenllo Asociación Cultural Festival das Brétemas Asociación Cultural Lucerna – Cerceda Asociación Cultural O Naranxo (Lalín) Asociación Cultural O Quilombo Asociación de Afectados polo Vertedoiro de Lesta Asociación de Custodia do Territorio “Brexa” Asociación de guías acreditados das illas atlánticas de Galicia AGAIAS Asociación Ecolóxica Cultural Ridimoas Asociación Educativa y Cultural Animales del Mundo, AECAM Asociación Ekohuerta Agropuro Asociación Hortas do Val de Feáns Asociación O Ouriol do Anllóns, de Coristanco Asociación para a Custodia do Bosque Atlántico Asociación para a defensa da natureza no Condado ADENCO Asociación para o coidado da terra Carabel das Cabras Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) Asociación pola Defensa do Parque de Rosalía Asociación Rexeneración Autóctona Asociación Sociocultural Ecolectivo Asociación Sustinea Asociación Verdeval, do Val Miñor Asociación Victimas de la Justicia Asociación Xuvenil Comarea Associaçom cultural A Gentalha do Pichel de Compostela Axóuxere Editora BRIGA – Organizaçom juvenil da esquerda independentista galega Casalonga Limpa de Residuos Central Unitaria de Traballadoras (CUT) Centro Social Fuscalho da Guarda Co-mando Ghichas (Val Miñor) Colectivo Arroutada Colectivo Capitán Gosende Colectivo Ecoloxista do Salnés Colectivo Portalén de Terra de Montes Colectivo Terra de Pontedeume Colectivos en Loita Comisión de Asociación contra as minas da terra Cha Comisión de seguemento da minaría e defensa do rural Frades e Mesía Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol Comité de Defensa de las Rìas Altas Comunidade de montes de mancomún de Tameiga Comunidade de Montes Veciñais en Man Común Tameiga ContraMINAcción Corrente Vermella Ecoloxistas en Acción Galiza Epona Terra Federación Ecoloxista Galega Foro Social de Cangas Fridays for future A Coruña-Ferrol fridaysforfuture Teo Fundação Montescola Fundación Galicia Verde (Leboso-Forcarei) GEAS, Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes Greenpeace Grupo de Traballo A Eira do Ceesg ( Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia) Instituto de Estudos Miñoráns, IEM Instituto para la Monitorización Vecinal de Espacios Contaminado I.M.V.E.C. Interior Galego Vivo Lugo de cara ao Miño Lugo sen Mordazas Modepén Lugo Modepen Morrazo (Movemento Galego pola Defensa das Pensións Públicas) MPI( Mocidade pola independência) Nais polo Clima Santiago de Compostela / Madres por el Clima Plataforma A Auga é Vida Plataforma Auga Limpa XA! Plataforma de Afectados pola Destilería de Contimunde (Rois) Plataforma de afectados polo vertedoiro Santiago de Compostela – Miramontes Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza Plataforma non máis eólicos Campelo Bustelo Plataforma pola convivencia ética coa fauna silvestre Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños Plataforma pola recuperación do Sar Plataforma Quijote Outes Plataforma rexeneration.net Plataforma Veciñal Mina Touro O Pino Non Plataforma Vida e Ría ou Minaría Rede para o Decrecemento Eo-Navia Galiza O Bierzo Salvemos a Comarca de Ordes Salvemos as fragas de Catasós Salvemos Monteferro Salvemos O Iribio SGO, Sociedade Galega de Ornitoloxía Sindicato Labrego Galego Sinha PACA (Plataforma de Activistas Culturais e Artistas) de Redondela Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins SOS GROBA Teo polo clima USDG – Unión Sindical de Docentes de Galicia Verdegaia Xente do rural Ponteceso