A Deputación redobra o seu apoio ao deporte incrementando nun 6% as subvencións aos clubs e axilizando os prazos para os pagos

Estar ao lado dos clubs deportivos da provincia e apoialos diante das enormes dificultades que están a padecer por mor das restricións ás competicións e actividades a causa da pandemia foi o obxectivo das sete xuntanzas telemáticas que o deputado de Deportes, Gorka Gómez, celebrou esta mañá con máis dun cento de clubs de tódalas modalidades. “Trasladamos o noso apoio a tódolos clubs nesta situación tan complicada e adiantámoslles o noso compromiso de axilizar a tramitación de tódalas subvencións para que poidan cobrar en moi pouco tempo dende que presenten as xustificacións”, explicou. “Este ano hai que estar cos clubs máis que nunca”.

A Deputación incrementa este ano nun 6% o montante total destinado ás subvencións deportivas, que pasan de 1.917.500 euros a 2.028.000. En canto aos prazos, o obxectivo é que todas as axudas estean transferidas e ingresadas nas contas dos clubs en poucos días dende que presenten as xustificacións de gastos requiridas nas diferentes convocatorias. Unha aposta polo deporte que supera os 2.555.000 euros se sumamos tamén as subvencións a deportistas individuais e para a organización de actividades e eventos deportivos. Ademais, a Deputación garante a igualdade no acceso ás axudas para o deporte feminino en tódalas modalidades.

Xuntanzas telemáticas co mundo do deporte provincial durante toda a mañá

As xuntanzas do deputado de Deportes celebráronse en bloques de media hora ata pasadas as 14 horas. En total citouse a 136 equipos, os 20 clubs de balonmán e baloncesto, 24 clubs de fútbol e fútbol sala, 11 de ciclismo, 27 de piragüismo e 25 equipos de vela e remo. Finalmente, celebrouse a xuntanza cos 14 clubs de elite e cos 15 clubs doutras modalidades que compiten en ámbito nacional: 2 de atletismo, un de bádminton, un de béisbol, un de bolos, un de orientación, un de rugby, un de voleibol, dous de ximnasia rítmica, dous de natación e un de taekwondo.

“A Deputación non vai deixar sos aos equipos que nesta temporada dependen especialmente das subvencións das administraciónsº, pois algúns, especialmente nas categorías inferiores a nacional, non poden competir”, afirmou Gorka Gómez. “Quixen ter esta xuntanza para expresarlles o noso agradecemento polo enorme esforzo que fixeron dende o comezo da pandemia para sacar adiante a actividade deportiva e cumprir cos protocolos, un esforzo tanto da directivas como dos propios/as deportistas que foron un exemplo de responsabilidade”. “Moitos clubs están a ter problemas de liquidez por mor da perda de ingresos e hoxe lanzamos unha mensaxe de que, no que atinxe ás subvencións da Deputación poden contar con nós, porque non só mantemos as axudas, senón que as incrementamos, e, ademais, imos pagalas antes”.

Dúas grandes liñas de axudas para chegar a tódolos clubs

A Deputación estrutura as subvencións para o deporte en dúas grandes liñas, formadas polas axudas nominativas aos clubs de elite, que compiten nas máximas categorías nacionais, e as subvencións en concorrencia competitiva que se dividen, á súa vez, en tres grandes grupos: os clubs que compiten en categorías nacionais (baloncesto, balonmán, fútbol e fútbol sala e ciclismo); os deportes náuticos, piragüismo, remo e vela nos que a provincia é unha potencia mundial e o apoio aos 600 equipos que non están en competicións regulares, pero participan en eventos deportivos.

O deputado explicou que os clubs de elite xa están en disposición de presentar as xustificacións documentais das axudas e cobrarán “o antes posible” e nun único ingreso, mentres que ata o de agora facíano en dous. A Deputación destina 678.000 euros para esta liña de subvencións, que crece en 35.500 euros (un 5,5% máis) sobre o ano pasado.

As subvencións para clubs de categorías nacional precisan da convocatoria das achegas. Gorka Gómez subliñou que vaise anticipar con respecto á publicación habitual, (en torno a finais de marzo), e os pagos realizaranse coa máxima axilidade unha vez que os equipos presenten xustificación dos gastos. A Deputación reserva este ano 850.000 euros para esta liña, o que supón un incremento de 75.000 euros (un 9,7% máis) sobre o ano pasado. En canto ás achegas para deportes náuticos alcanzan os 500.000 euros. As bases destas modalidades sairán tamén no primeiro trimestre do ano e pagaranse con toda a axilidade administrativa que sexa posible.

O apoio da Deputación ao deporte tamén se materializa nos 325.000 euros (25.000 máis que o ano anterior, un 8,3% a maiores) das becas DepoDan e DepoPromesas para deportistas de elite. Unha partida que se incrementa, por segundo ano consecutivo, polo ciclo olímpico. Finalmente, cómpre ter en conta que a Deputación reserva tamén este ano, a pesar de tódalas restricións derivadas da pandemia, unha partida de 200.000 euros para a organización e celebración de actividades ou eventos deportivos, co ánimo de manter un calendario estable na provincia.