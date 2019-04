A Fábrica Alfageme. Un patrimonio industrial vigués

Connect on Linked in

A historia da Fábrica Alfageme na rúa Tomás Alonso, non é so a historia dun edificio. E tamén a historia da industría conserveira na nosa cidade e do seu desenrolo, e un exemplo da participación do patrimonio industrial na conformación urbanística da nosa cidade. E por suposto, a fábrica Alfageme representa tamén o relato dos centos de traballadores que acolleu ao longo da súa historia e a do propio barrio de Bouzas na que se sitúa.

O Patrimonio industrial non é so un patrimonio de edificios e espacios, de imaxes e fotografías, se non dunha forma de facer (os procesos produtivos, industriais e de xestión), de relacionarse (as labores sindicais, os beneficios sociais) e tamén da relación de esas xentes e procesos co seu entorno inmediato. A charla quere por en valor todos estes aspectos, e reflexionar sobre a importancia da preservación de este legado nun momento en que o edificio deseñado por Manuel Gómez Román afronta un futuro incerto.

O acto contará coas intervencións do profesor Xoán Carmona Badía, e do historiador Moncho Iglesias, ademais da participación e moderación de Mariña López, historiadora no Museo ANFACO da Industria Conserveira. Proxectaranse ademais imaxes inéditas da fábrica Alfageme.

Entrada libre ata completar aforo (110 persoas)

Coa axuda e colaboración de Vigo Industrial e a Asociación Cultural Pertenza. Cartel David Amoedo Losada