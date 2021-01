A Policia local do porriño realizou unha detención por presunto tráfico de drogas

Un home foi detido por un presunto delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, nun operativo policial no que se interviñeron varias doses de cocaína e heroína. segundo informou a Policía Local do Porriño.

Os feitos ocorreron o sábado, nas inmediacións da rúa Lugo. Un condutor levantou as sospeitas dunha patrulla policial ao observar unha estraña manobra do vehículo. Realizouse un seguimento solicitando a colaboración doutra patrulla da Policía Local do Porriño e avisando tamén á Policía Local de Mos, xa que se trata dunha zona fronteiriza entre ambos municipios.

Unha vez interceptado o vehículo, procedeuse á procura correspondente co descubrimento de 15 papeis de cocaína e outros dous envoltorios de heroína. O detido de 40 anos foi posto a disposición xudicial.

ACLARACIÓN DUN ROUBO E SANCIÓNS POR NON LEVAR MÁSCARA

Por outra banda, a Policía Local de Porriño tamén informa do esclarecemento dun roubo de dous vehículos sustraídos en Valencia e que poideron ser recuperados e entregados ao seu lexítimo propietario esta pasada fin de semana.

Por último, a Policía Local do Porriño lémbranos a obriga de levar máscaras e cumprir os protocolos anti-Covid. Os axentes continúan cos controis que, ata a data do hoxe luns 11, provocaron 20 denuncias no que vai de 2021.