A Unidade de Igualdade lanza a terceira edición do Itinerario virtual de formación en xénero

Tras o 茅xito das d煤as primeiras edici贸ns do聽Itinerario virtual de formaci贸n en x茅nero, nas que participaron m谩is de 1850聽persoas, a Unidade de Igualdade ten xa dese帽ada unha nova edici贸n deste programa que trata de dar resposta 谩s necesidades de formaci贸n en x茅nero da comunidade universitaria, prop贸ndolle un itinerario virtual composto por nove cursos de diversas tem谩ticas, entre os que hai d煤as novidades:聽Comunicaci贸n e x茅nero聽e聽O x茅nero no s茅culo XXI.

Este itinerario, que se desenvolver谩 de xeito virtual a partir do 14 de setembro, desenv贸lvese co apoio da Vicerreitor铆a de Ordenaci贸n Acad茅mica e Profesorado da Universidade de Vigo e 聽grazas ao apoio financeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de X茅nero. 脕gueda G贸mez, directora da Unidade de Igualdade, explica que antes incluso de abrir a inscrici贸n (onte martes) xa recibiron bastantes chamadas 鈥渋nteresadas en inscribirse xa, polo que consideramos que se mante帽en a alta demanda e interese por este itinerario, incluso f贸ra da nosa Universidade. As persoas est谩n amosando unha gran demanda por poder cursalo鈥. De feito, as d煤as primeiras edici贸ns confirman ese interese xeral por este itinerario. Na primeira, que arrancou no mes de marzo, xunto cando se decretaba o estado de alarma, participaron 1200 persoas. Mentres, na segunda, que se iniciou en maio, foron 656 persoa inscritas en total, explica 脕gueda G贸mez: no curso de introduci贸n 96 persoas; no de conciliaci贸n 64; no de econom铆a 173, no afectivo-sexual 76, no de educaci贸n 91, no de normativo de x茅nero 91 e no curso sobre o acoso sexual 65 persoas.

Para a responsable da Unidade de Igualdade, o feito de que esta acci贸n formativa nacese e se desenvolvese no marco da crise sanitaria e do confinamento 鈥減ode que axudase a que tivese moi boa acollida, pero o que realmente foi esencial 茅 a forte demanda que xa est谩bamos detectando en estudos e diagn贸sticos previos, principalmente entre o alumnado, dunha forte demanda de formaci贸n en x茅nero e formaci贸n feminista, algo que resulta un reflexo dos cambios sociais que aconteceron na nosa sociedade dende hai cinco anos coa fortaleza do movemento feminista e, sobre todo, a resposta masiva de mulleres fronte as violencias sexuais que sufrimos polo feito de ser mulleres: estamos no tempo do聽#MEtoo, #Hermana,聽yo s铆 te creo,聽#cu茅ntalo聽ou聽#Niunamenos. Isto 茅 o principal e, por suposto, a demanda de formaci贸n en li帽a en tempos da covid-19 tam茅n axudou neste senso鈥.

Dous cursos novos

O itinerario consta de nove cursos en total. Mentres o de introduci贸n 谩 perspectiva de x茅nero ter谩 40 horas de duraci贸n, os outros oito (O acoso sexual e acoso en funci贸n do sexo: unha xustiza invisible; A perspectiva de x茅nero na educaci贸n; Educaci贸n afectivo-sexual; Econom铆a de x茅nero; A sostibilidade da vida no centro. Conciliaci贸n e corresponsabilidade; Normativa b谩sica de x茅nero; X茅nero no s茅culo XXI e A comunicaci贸n e o x茅nero) ter谩n 15 15 horas de docencia. Estes dous 煤ltimos cursos son as principais novidades desta terceira edici贸n. O de Comunicaci贸n e X茅nero ser谩 impartido pola profesora Isabel Men茅ndez, da Universidade de Burgos, e abordar谩 o tratamento informativo das noticias e a comunicaci贸n e a necesidades de inclu铆r a perspectiva de x茅nero. Pola s煤a banda, o curso O x茅nero no s茅culo XXI, ser谩 impartido pola profesora da UVigo Beatriz Su谩rez Briones e ten como obxectivo achegarse aos debates sobre o termo 鈥榵茅nero鈥 na actualidade. A directora da Unidade de Igualdade tam茅n engade que se vai implementar un sistema de certificaci贸n automatizado que as persoas inscritas poder谩n descargar, unha vez superen o curso.