A Xunta destina preto de 1 M€ a 87 proxectos de mellora e embelecemento da contorna do Camiño de Santiago

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a relación dos 87 proxectos beneficiarios da liña de subvencións habilitada por Turismo de Galicia para a mellora paisaxística e embelecemento dos bens e recursos situados no Camiño de Santiago.

O obxectivo desta esta liña de actuacións é levar adiante actuacións sobre elementos etnográficos, vivendas e espazos agrarios situados na Ruta Xacobea así como traballos de naturalización e embelecemento do trazado que permitan ofrecera a mellor imaxe do Camiño de Santiago, especialmente de cara a celebración deste Ano Xacobeo bianual. As actuacións que recolle esta liña de axudas supoñen unha mobilización de recursos de máis de 1.4 millóns de euros dos que Turismo de Galicia achega o 75% do orzamento, preto de 1 millóns de euros.

Nesta edición un total de 31 concellos galegos e 56 particulares son beneficiarios con actuacións nos diferentes itinerarios do Camiño e nas catro provincias galegas. Por distribución xeográfica, Lugo conta con 31 proxectos concedidos, seguida de A Coruña con 24 e Pontevedra, con 23 proxectos, e Ourense conta con 11 actuacións beneficiarias, entre concellos e titulares de bens mobles o inmobles, recursos ou elementos situados no trazado xacobeo.

Melloras en vivendas e espazos públicos

Entre as actuacións que se posibilitan grazas a esta liña cóntanse a mellora e humanización de áreas de descanso, zonas verdes e mobiliario na contorna do Camiño, acondicionamento de fontes, muíños, hórreos e áreas recreativas así como embelecemento de vivendas, peches, valados, rehabilitación e acondicionamento de cubertas, revestimentos e edificios anexos ás vivendas.