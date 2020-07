A Xunta pon a disposición da cidadanía información detallada e un modelo de reclamación dos gastos de hipoteca vinculados a cláusulas declaradas abusivas

A Xunta pon a disposici贸n da cidadan铆a informaci贸n detallada e un modelo de reclamaci贸n dos gastos de hipoteca vinculados a cl谩usulas declaradas abusivas A directora xeral de Comercio e Consumo, Sol V谩zquez, mantivo esta ma帽谩 unha videoconferencia co Consello Galego de Consumidores e Usuarios para avaliar a sentenza ditada polo Tribunal de Xustiza da Uni贸n Europea nesta materia e trasladar as acci贸ns do Instituto Galego do Consumo e da Competencia