ALENTO organiza unha xornada de formación en Vigo sobre como abordar as secuelas a nivel de comprensión, expresión, fala… tras un ictus

A formación será impartida pola neuropsicóloga de ALENTO, Amparo Rodicio Quiroga e pola logopeda, Teresa Pérez Peleteiro, co obxectivo de coñecer e identificar as secuelas da linguaxe tras un dano cerebral; as súas repercusións a nivel físico, social e emocional e aprender novas estratexias coas que poder enfrontarnos a situacións nas que a vía de comunicación cambiou ou está alterada.

A formación será impartida pola neuropsicóloga de ALENTO, Amparo Rodicio Quiroga e pola logopeda, Teresa Pérez Peleteiro, co obxectivo de coñecer e identificar as secuelas da linguaxe tras un dano cerebral; as súas repercusións a nivel físico, social e emocional e aprender novas estratexias coas que poder enfrontarnos a situacións nas que a vía de comunicación cambiou ou está alterada.