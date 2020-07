As persoas que cheguen a Galicia desde unha zona con alta incidencia epidemiolóxica terán que proporcionar os seus datos de contacto ás autoridades sanitarias

Todos os viaxeiros que cheguen a Galicia, tras permanecer dentro do per√≠odo de 14 d√≠as anteriores √° s√ļa chegada en territorios que pos√ļan unha incidencia epidemiol√≥xica 3‚Äô5 veces superior √° de Galicia, deber√°n comunicar os seus datos de contacto √°s autoridades sanitarias, independentemente de que sexan residentes na nosa comunidade ou non. Deste xeito, Sanidade procura acadar un diagn√≥stico m√°is precoz de calquera infecci√≥n polo virus, protexendo as√≠ a sa√ļde dos cidad√°ns.

Galicia √© a segunda Comunidade Aut√≥noma con menor incidencia acumulada nos √ļltimos 14 d√≠as, de acordo cos datos que reflicte o Centro de Coordinaci√≥n de Alertas e Emerxencias Sanitaria do Ministerio de Sanidade.

As persoas que visiten Galicia, ter√°n un espazo de tempo de vintecatro horas, desde a s√ļa chegada, para comunicar os seus datos de contacto, un tr√°mite que ter√°n que realizar cada un dos viaxeiros. As√≠, a Conseller√≠a de Sanidade publicar√° ma√Ī√° por primeira vez, no Diario Oficial de Galicia (DOG), a listaxe dos territorios cuxa incidencia epidemiol√≥xica requira desta obriga, podendo ser tanto pa√≠ses extranxeiros coma outras comunidades aut√≥nomas. Neste sentido, a listaxe actulizarase quincenalmente, segundo sexa a evoluci√≥n epidemil√≥xica de cadanseu territorio.

D√ļas modalidades para facilitar a informaci√≥n de contacto

Para proporcionar esta informaci√≥n, poderase cubrir o formulario que estar√° dispo√Īible na web¬†https://coronavirus.sergas.gal/¬†ou subministrar os datos chamando ao tel√©fono 881 00 20 21. A todos os viaxeiros faciltar√°selles un contacto por se tivesen alg√ļn tipo de sintomatolox√≠a, ben a trav√©s do seu m√©dico de cabeceira se son residentes con tarxeta sanitaria en Galicia, ou a trav√©s do n√ļmero de tel√©fono anteriormente citado para aqueles que non dispo√Īan dela. Tam√©n se lles proporcionar√° informaci√≥n e recomendaci√≥ns sanitarias e poder√°n adoptarse as medidas de seguimento, reco√Īecemento e control que se consideren necesarias. As√≠, por exemplo, no caso de persoas que ve√Īan de territorios cun risco m√°is alto, independentemente de que te√Īan sintomatolox√≠a ou non, poder√≠a promoverse a realizaci√≥n dunha proba diagn√≥stica.

C√≥mpre destacar que a atenci√≥n que se considere necesaria polos profesionais do Servizo Galego de Sa√ļde, non ter√°n custo para as persoas que a precisen, inclu√≠ndo a realizaci√≥n de probas diagn√≥sticas ou, no seu caso, dos tratamentos indicados.

Os establecementos de aloxamento tur√≠stico estar√°n obrigados a informar desta medida aos seus clientes; as√≠ como os responsables de axencias de viaxe, operadores tur√≠sticos, compa√Ī√≠as de transporte a√©reo ou mar√≠timo e outros axentes similares ao incio do proceso de venda dos billetes. As√≠ mesmo deber√°n facelo √°s empresas, que despracen aos seus traballadores por motivos laborais.

A medida será efectiva dende a publicación pola Consellería de Sanidade da Orde que regula esta comunicación e o listaxe de territorios considerados de maior incidencia epidemiolóxica.