Atajar la entrada de sedimentos y nutrientes, primer paso para recuperar el Mar Menor

El informe de evaluaci贸n del Mar Menor elaborado por el Instituto Espa帽ol de Oceanograf铆a (IEO) concluye que su recuperaci贸n pasa por atajar la entrada de sedimentos y nutrientes a la laguna. 脡sta es la principal conclusi贸n del Informe de evoluci贸n y estado actual del Mar Menor en relaci贸n al proceso de eutrofizaci贸n y sus causas, que la Direcci贸n General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica y el Reto Demogr谩fico (MITECO) encarg贸 al IEO en el marco del seguimiento de las estrategias marinas de Espa帽a.

En el informe, que puede consultarse聽en este enlace, han participado 28 autores, la mayor铆a de ellos (20) pertenecientes al Instituto Espa帽ol de Oceanograf铆a, si bien hay expertos tambi茅n de otras instituciones, como la Universidad de Alicante, la Universidad Polit茅cnica de Cartagena, el Centro de Edafolog铆a y Biolog铆a Aplicada del Segura, dependiente del CSIC, entre otras.

El informe aborda la evoluci贸n del ecosistema marino lagunar, las causas y consecuencias de la crisis ecol贸gica del Mar Menor y analiza la din谩mica de recuperaci贸n y posibles soluciones. Para conocer la evoluci贸n del ecosistema se analizan los datos existentes para los distintos par谩metros: batimetr铆a, tipos de fondo, composici贸n de los sedimentos, campo t茅rmico, campo halino, material particulado en suspensi贸n, patr贸n de circulaci贸n lagunar, flujo de entrada/salida en el canal de El Estacio, tiempos de renovaci贸n lagunar, nutrientes, respuestas del plancton, turbidez y praderas marinas, impacto de los episodios de DANA en el Mar Menor y situaci贸n de las poblaciones de Pinna nobilis (nacra).

Nutrientes y materia org谩nica, motor de eutrofizaci贸n

En segundo lugar, se abordan las causas y consecuencias de la crisis ecol贸gica del Mar Menor. En este apartado se explica en detalle el papel principal del aporte de nutrientes y materia org谩nica como motor de eutrofizaci贸n, pero tambi茅n se abordan otros factores que contribuyen a la degradaci贸n del ecosistema lagunar, como la contaminaci贸n met谩lica, la contaminaci贸n qu铆mica, las obras costeras, puertos, dragados y el mantenimiento de playas. Se analizan asimismo los efectos colaterales en el Mediterr谩neo adyacente.

Por 煤ltimo, el informe analiza la din谩mica de recuperaci贸n y an谩lisis de posibles soluciones. En este sentido, el documento reconoce que la recuperaci贸n del Mar Menor ser谩 un proceso largo y muy complejo porque, incluso con la eliminaci贸n de todas las entradas de nutrientes procedentes de la cuenca, la liberaci贸n de nutrientes desde sus fondos y los aportes desde las aguas subterr谩neas continuar谩n durante bastante tiempo.

Por tanto, el primer paso para la recuperaci贸n es impedir la entrada de sedimentos y nutrientes con medidas de prevenci贸n en origen, mejorando de forma sustancial las t茅cnicas y eficiencia de la fertilizaci贸n agr铆cola en t茅rminos de cantidades, tiempo y formas de aplicaci贸n, y conseguir que la propia cuenca sea capaz de retener y eliminar la mayor parte de los nutrientes que aun as铆 pudiesen circular.

Soluciones basadas en la naturaleza

Para ello se recomienda aplicar distintas soluciones basadas en la naturaleza, como son, por ejemplo, la recuperaci贸n de cauces, reducci贸n de la erosi贸n, incremento de cobertura vegetal, protecci贸n y recuperaci贸n de humedales perif茅ricos, construcci贸n de humedales artificiales en combinaci贸n con otros sistemas eficaces de filtrado de nutrientes (por ejemplo, biorreactores de madera).

El informe t茅cnico de asesoramiento insiste en que es fundamental identificar y cuantificar adecuadamente las diferentes entradas de nutrientes a la laguna. Adem谩s, deber铆an adoptarse medidas para reducir los aportes desde los centros urbanos ribere帽os, mejorando la red de saneamiento y evitando descargas de los efluentes urbanos tratados o sin tratar a la laguna.

Mitigar los da帽os de las lluvias torrenciales

Asimismo, considera necesaria la adopci贸n de medidas que eviten el trasporte de sedimentos procedentes de la erosi贸n de suelos agr铆colas hacia la laguna, que a su vez servir谩n para mitigar los da帽os de las lluvias torrenciales sobre los municipios ribere帽os.

Es tambi茅n fundamental revisar las medidas priorizadas en el Proyecto Vertido Cero, de acuerdo con una valoraci贸n realista de su eficacia respecto al objetivo de reducci贸n de fuentes de nutrientes que potencialmente acaban en la laguna, as铆 como respecto a su impacto en el ecosistema mediterr谩neo adyacente.

Sin embargo, como ya se ha apuntado previamente, el informe apunta a que aunque cesara toda actividad humana en el entorno del Mar Menor, es probable que este sistema tenga inercia para continuar con una situaci贸n similar durante d茅cadas, por la carga de nutrientes presentes en la laguna y los aportes desde las aguas contaminadas del acu铆fero Cuaternario. En este sentido, ser铆an tambi茅n necesarias actuaciones paliativas a corto y medio plazo que reduzcan la entrada actual de nutrientes, hasta que las medidas en origen sean eficientes y permitan reducir los aportes de nutrientes actuales hacia la laguna.

En relaci贸n con posibles actuaciones en la laguna, el informe se帽ala que las medidas de tipo paliativo como es la de incrementar los aportes de agua desde el Mediterr谩neo no son una opci贸n 贸ptima para solucionar el problema, ya que no act煤an sobre su origen y adem谩s podr铆an provocar efectos colaterales completamente indeseables en h谩bitats vulnerables del Mediterr谩neo adyacente. Del mismo modo, las medidas dirigidas a oxigenar las aguas en caso de anoxia o riesgo de anoxia no pueden ser consideradas soluciones 贸ptimas a escala lagunar.

Primera opci贸n, la restauraci贸n pasiva

Siguiendo las directrices de la propia “Estrategia estatal de infraestructura verde y de la conectividad y restauraci贸n ecol贸gicas”, siempre debe valorarse como primera opci贸n la restauraci贸n pasiva, evaluando si la eliminaci贸n de la presi贸n que provoca el impacto da como resultado una recuperaci贸n natural. En caso de que esta recuperaci贸n natural no se produzca habr铆a que plantearse estrategias de restauraci贸n activas, siempre y cuando tengan un fundamento cient铆fico y no exista riesgo de crear nuevos perjuicios al ecosistema y el sistema socio-econ贸mico asociado.

De acuerdo con la experiencia en otras zonas costeras del mundo, la aplicaci贸n de medidas de reducci贸n de presi贸n en origen puede ser acompa帽ada con medidas de restauraci贸n activa para reducir los tiempos de recuperaci贸n, que pueden oscilar entre varios a帽os y varias d茅cadas. La biorremediaci贸n con bivalvos, la restauraci贸n con angiospermas marinas o la recuperaci贸n de las poblaciones de nacra estar铆an entre este tipo de medidas, aunque su viabilidad real debe determinarse previamente mediante programas de investigaci贸n experimental.

El informe del IEO se帽ala que la eficacia de las actuaciones que se pongan en marcha tendr谩 un claro term贸metro: el estado real de los h谩bitats, comunidades y especies de la laguna del Mar Menor, as铆 como los de la franja adyacente del Mediterr谩neo, los humedales litorales de la laguna y otros espacios protegidos asociados al Mar Menor. En este sentido, advierte que una implementaci贸n precipitada, insuficiente o inadecuada de medidas de restauraci贸n puede comprometer seriamente la aplicaci贸n de instrumentos de planificaci贸n y gesti贸n recientemente aprobados. E incide en que recuperar el buen estado ecol贸gico de todos estos espacios de forma integral, que cuentan con m煤ltiples figuras de protecci贸n nacional e internacional, ha de ser la finalidad 煤ltima de tales actuaciones.