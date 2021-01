BNG pon de exemplo o gromo na residencia de DomusVi en Vimianzo para evidenciar o modelo fallido e “privatizador” do PP

O deputado do BNG, Daniel Pérez formulou hoxe unha pregunta ao goberno sobre o gromo detectado na Residencia de Maiores, Domus Vi de Vimianzo que afectou á totalidade das persoas usuarias do centro, “150 afectados de 150 usuarios”.

Tras a intervención do director xeral de Atención Integral sociosanitaria, Antón Acevedo que coincidiu na diagnose do nacionalista e anunciou que xa existe un grupo de traballo para “repensar o actual modelo de residencias” co fin de non cometer os mesmos erros ante futuras pandemias, o deputado reiterou que o acontecido en Vimianzo é produto do “modelo privatizador de Feixóo”, modelo ao que o BNG mostrou a súa oposición antes da pandemia. O coidado dos nosos maiores, dixo, “non se pode mercantilizar e o actual modelo de xestión é un modelo falido”. Daniel Pérez insistiu na necesidade dun novo modelo que coloque as persoas “no eixe central das políticas públicas” reforzando o seu carácter público e de proximidade.

Á pregunta do BNG sobre unha posible intervención da Xunta na residencia, Acevedo eludiu responder. Pola súa parte, o nacionalista destacou que a escaseza de persoal obriga a auxiliares, enfermeiros, enfermeiras e mé[email protected] a transitar por diferentes salas compartimentadas para evitar a propagación do virus, circunstancia que na súa opinión, “non ten moito sentido”. Para o deputado, o problema reside nas carencias de medios humanos e materiais nos centros de xestión privada xa que “hai que pagar ao persoal e iso conleva a redución de beneficios”, remarcou.

Os dous médicos que traballan a media xornada, polas tardes traballan noutra clínica privada en Carballo co conseguinte risco de contaxio e transmisión no centro, neste sentido, destacou o “grande compromiso dos e das profesionais” que mesmo renunciaron ao período vacacional para incorporarse ante o segundo gromo. O deputado do BNG preguntou polos criterios da Xunta para intervir nunha residencia, cuestión que novamente quedou sen resposta por parte do director xeral de Atención Integral sociosanitaria.