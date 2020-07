Campaña de embarques participativos 2020 na costa da Coruña

A CEMMA pon en marcha a actividade deĀ monitorizaciĆ³n de cetĆ”ceos na plataforma de GaliciaĀ 2020. A previsiĆ³n Ć© a realizaciĆ³n de 15 embarques entre os meses de xullo a setembro e en toda a costa de Galicia, aĆ­nda que amosando maior incidencia na costa da provincia da CoruƱa.

CampaƱas CEMMA

Dende o ano 2003 ata o ano 2011 a CEMMA levou a cabo 125 embarques, cunha media anual de 14, nos que realizou 398 avistamentos de cetĆ”ceos, cunha relaciĆ³n media dun avistamento cada 2,4 h de navegaciĆ³n ou 28,6 km percorridos.

No ano 2018 lanzou a proposta dos Embarques participativos-EP con grande Ć©xito de convocatoria pois permitiu a realizaciĆ³n entre 2018-2019 de 20 embarques en diferentes portos de Galicia nas que se implicaron mĆ”is de 100 persoas anualmente. Por iso no 2020 tratarase de afianzar as campaƱas na provincia da CoruƱa que Ć© a zona da costa mĆ”is descoƱecida dende o punto de vista da fauna cetolĆ³xica.

Obxectivo

O obxectivo principal deste proxecto Ć© o de incorporar informaciĆ³n sobre a presenza e distribuciĆ³n dos cetĆ”ceos da plataforma de Galicia mediante a monitorizaciĆ³n a travĆ©s da realizaciĆ³n de embarques.

CampaƱas programadas

EstƔn propostas un total de 15 xornadas, ademais do clƔsico porto de referencia para a CEMMA que Ʃ O Grove, que realizarƔ mostraxes no norte da Rƭa de Arousa e fronte a SƔlvora, levaranse a cabo embarques dende o porto de Fisterra, aƭnda que o calendario non estƔ pechado e serƔn anunciados proximamente outros portos para cubrir a costa norte da provincia da CoruƱa.

PĆ³dese consultar toda a informaciĆ³n das campaƱas de embarques participativos, para a monitorizaciĆ³n de cetĆ”ceos, na web: http://www.cemma.org/embarcate.htm

Ou enviando correo a:Ā [email protected]

Estas campaƱas estĆ”n autorizadas pola Secretaria de Estado de Medio Ambiente,Ā Ministerio para la TransiciĆ³n EcolĆ³gica, e contan co apoio daĀ DeputaciĆ³n da CoruƱaĀ a travĆ©s da convocatoria de axudas para as actividades ambientais.

SaĆ­da dende Muros

Hoxe mesmo realizamos un embarque dende Muros a bordo do veleiro CARRAO co obxectivo de poƱer a punto a metodoloxƭa a bordo e o protocolo COVID19, para manter as medidas de seguridade en todos os traballos que se realicen.