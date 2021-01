Carlos Font: “É lamentable que o grupo popular na deputación escolla defender a Feijóo e non á veciñanza de Cangas”

“É moi sorprendente que o Partido Popular se atreva a desvirtuar a moción que o propio pleno municipal de Cangas aprobou sobre a financiación das pistas de atletismo, e que por enriba aínda non se decate de que o apoio da Deputación para colaborar no coste destas instalacións faise con todos os municipios a través do Plan Concellos que é o gran convenio de colaboración que ten a Deputación cos municipios. E Cangas tamén o ten”. Así se pronunciou hoxe no pleno o voceiro do goberno, Carlos Font, ao fío da moción do PP provincial na que esixía agora á institución a que financiase as pistas do concello do Morrazo.

O deputado expresou a súa “estupefacción” ante “o atrevemento do grupo popular esquecendo que o propio pleno municipal de Cangas aprobara unha moción na que solicitaba esa financiación á Xunta de Galicia e ao Consejo Superior de Deportes, amais da colaboración da Deputación. Agora coa moción que presentan, subliñou Font, o PP provincial xa non cita á Xunta que desaparece da escena”. Por elo, afeoulles “ter a caradura de vir a este pleno a presentar unha moción co mesmo asunto, pero reclamándolle financiación só á Deputación, que por enriba é a única administración que xa dotou ao Concello de Cangas de recursos para executar esta obra”. Font lamentou a actitude partidaria “unha vez máis das deputadas e deputados populares e, por elo, cualificou de “moi triste que o PP escolla defender antes a Feijoo que á súa veciñanza que merece maiores investimentos do goberno galego. Na Xunta, engadiu, levan unha década sen investir un euro en dotacións nos concellos, e cando o fan só se lembran dos que goberna o PP”.

“Amais, sinalou, parece mentira que aínda non coñezan despois de cinco anos que a financiación da Deputación para este tipo de dotacións está asegurada co Plan Concellos”. De feito, o deputado lembrou os moitos concellos da provincia que fixeron instalacións similares coas partidas do plan provincial como a mellora de pavillóns, de pistas polideportivas, ou de campos de fútbol.

Por elo, Font lamentou que os populares rexeitaran a emenda in voce do goberno que propuxo ao PP instar á Xunta a lanzar un plan con recursos suficientes para dotar aos concellos de equipamentos deportivos, “nun momento en que é necesario un maior compromiso das comunidades autónomas en instalacións tan demandadas pola cidadanía”, e que caso de ser necesario, Cangas podería completar cos cartos do Plan Concellos. O deputado recordou que a Deputación financia todas as inversións que deciden os Concellos a través do plan provincial e, polo tanto, calquera municipio dispón da financiación necesaria para executar a actuación que considere máis adecuada, sexa da tipoloxía que sexa.