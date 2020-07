¿Cómo comprar coches de segunda mano?

El coste del vehículo de segunda mano en el concesionario te puede salir un poco más elevado, pero, a cambio, tienes garantías para reclamar en el caso de que algo no cumpla con su función.

El particular no te dará ninguna garantía: en el momento en el que se haya formalizado la compra ya no lo volverás a ver. Si tuvieses cualquier problema, te tendrás que buscar la vida para darle solución.