¿Cómo se compra exactamente el teléfono correcto? ¿Qué aspectos deben ser considerados?

Estoy seguro de que todos hemos tenido la experiencia de comprar un teléfono nuevo, pero definitivamente hay momentos en los que no sabemos exactamente cómo comprar el teléfono que queremos. La razón es que debe considerar un teléfono desde muchos aspectos y luego elegirlo según sus propias necesidades. Si tiene un presupuesto limitado, también debe clasificar sus necesidades en orden de importancia y luego elegir un teléfono adecuado. El siguiente artículo le dirá varios aspectos de considerar un nuevo teléfono. Por favor sea paciente y léalo; Espero que te ayude.

Cinco aspectos a considerar

Configuración del procesador

Cuando compra un teléfono, la apariencia del teléfono es uno de los factores a considerar, y no se puede negar. Porque la apariencia te dará buen humor cuando uses el teléfono. Pero no se puede obviar el núcleo del teléfono, es decir, el procesador. El procesador es equivalente al sistema del centro de control de todo el teléfono, todo el procesamiento de datos en el teléfono debe ser completado por el procesador, por lo que el rendimiento del procesador determina en gran medida el rendimiento de todo el teléfono. Pero esto no significa que el último y mejor teléfono con procesador sea necesariamente adecuado para usted. Si tiene una gran demanda del rendimiento general de su teléfono, el rendimiento de la imagen, los juegos y el entretenimiento, puede considerar Snapdragon 8 Gen 1, un chip con un rendimiento excelente.

RAM y ROM

Cuando las personas compran un teléfono, a menudo escuchan sobre los conceptos de memoria de acceso aleatorio y memoria de solo lectura. La memoria RAM suficiente es para garantizar que las aplicaciones móviles no se cierren sin razón aparente. Cuanta más RAM tenga, más aplicaciones podrá usar al mismo tiempo y más suave será el cambio entre las distintas aplicaciones. La RAM se libera cuando cierras las aplicaciones. La ROM, por otro lado, está relacionada con todo tipo de archivos en su teléfono, como aplicaciones descargadas, hermosas fotos tomadas, música agradable y videos interesantes descargados o archivos importantes. La ROM es una descarga permanente de datos al teléfono, por lo que elegir una ROM grande le permitirá almacenar más datos.

Rendimiento fotográfico

Como todos sabemos, cuanto mayor sea el píxel de la cámara no significa que la foto sea mejor. El rendimiento del teléfono fotográfico es bueno o malo, determina directamente la calidad de una foto. Una buena imagen del teléfono puede reducir en gran medida el problema de la reparación posterior. Las especificaciones del módulo de la cámara del teléfono, equipado con un modelo de sensor CMOS, si es compatible con la estabilización óptica OIS es lo más importante.

Pantalla

La apariencia de la pantalla se puede distinguir en la pantalla recta y la pantalla curva. La pantalla curva es relativamente cara, mientras que la pantalla recta da una sensación de comodidad. Además, la pantalla también se divide en pantalla LCD y pantalla OLED; El principio de la pantalla OLED se compone de una capa de material emisor de luz, por lo que el efecto de la pantalla a color es mejor; La pantalla LCD es a través de las moléculas de cristal líquido para lograr colores claros y oscuros. También se tiene en cuenta la frecuencia de actualización de la pantalla del teléfono. Cuantas más veces por segundo se pueda actualizar la pantalla, mayor será la frecuencia de actualización, de modo que la estabilidad de la imagen mostrada sea mejor, menos cansados ​​los ojos; cuanto menor sea la frecuencia de actualización, la imagen siempre parpadeará, los ojos se fatigarán muy rápidamente.

Presupuesto

No importa cómo comprar qué celular, el presupuesto personal debe ser un factor que no se puede ignorar. Debe considerar los otros factores mencionados anteriormente dentro de su propio presupuesto para encontrar el mejor teléfono para usted. Por ejemplo, la compra de HONOR Magic Vs comprar la pena con su diseño de pantalla plegable novedoso y no voluminoso, procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, lente gran angular de 54MP, lente ultra gran angular de 50MP, cámara de teleobjetivo de 8MP en la parte trasera y lente de 16MP en el frente.

Conclusión

Elegir un nuevo teléfono no es tarea fácil; diferentes marcas producen muchos teléfonos diferentes en diferentes puntos de precio y posicionamiento, por lo que la elección es realmente mucha. Pero bajo la premisa de un presupuesto claro, luego combina los factores descritos anteriormente para considerar, al menos puede evitar muchos problemas innecesarios y ahorrar tiempo.