¿Cómo se debe elegir una silla ergonómica?

No cabe duda que una decisión difícil de tomar es la de elegir una silla de escritorio, que puede ser para una oficina, home office o despacho. Este elemento es indispensable y es una gran herramienta de trabajo que puede incrementar nuestro bienestar cuando las elegimos correctamente.

Las sillas son el complemento perfecto para un buen escritorio, y que te permitirá que puedas tener el máximo rendimiento en tu trabajo. Hoy vamos a conocer los aspectos básicos para elegir una buena silla para trabajar.

¿Qué es una silla ergonómica y por qué la necesitas?

Las sillas ergonómicas tienen en cuenta la anatomía y la fisiología humana, aportando el mayor confort posible. Permiten mantener una postura correcta y se alivia la presión sobre las diferentes zonas de tu cuerpo.

Dentro de las características de ergonomía que se deben tener en cuenta debes fijarte bien en lo siguiente:

Ajustabilidad: las sillas ergonómicas te permiten ajustar la altura del asiento, respaldo, reposabrazos y la inclinación.

las sillas ergonómicas te permiten ajustar la altura del asiento, respaldo, reposabrazos y la inclinación. Soporte lumbar: es clave que el ajuste lumbar se adapte a la columna vertebral.

es clave que el ajuste lumbar se adapte a la columna vertebral. Reposabrazos ajustables: lo ideal es que sean ajustables en altura y anchura para conseguir un apoyo adecuado y evitar la tensión.

lo ideal es que sean ajustables en altura y anchura para conseguir un apoyo adecuado y evitar la tensión. Material transpirable: las sillas ergonómicas deben evitar la acumulación de calor y la sudoración excesiva.

las sillas ergonómicas deben evitar la acumulación de calor y la sudoración excesiva. Base estable: la silla debe ser sólida y resistente, garantizando así la estabilidad y previene los accidentes.

Consideraciones a tener en cuenta para elegir una silla de escritorio

Para que tu silla ergonómica se adapte a tus necesidades es importante fijarse en algunos aspectos como son:

Calidad y comodidad

Tu silla debe ser cómoda y estar compuesta de materiales de alta calidad. Debes asegurarte de que el tapizado pueda soportar el uso diario sin problema, en especial durante los meses de verano. Así, se evitará que se genere fricción entre el cuerpo y la silla en cada movimiento.

También es importante que cumpla con las regulaciones vigentes, para que cumplan con las disposiciones mínimas de seguridad y salud. Lo ideal es que la silla sea giratoria y debe tener cinco pies para facilitar la libertad de movimientos.

Altura y posición

Al elegir una silla siempre debe contar con una altura regulable. El respaldo de la silla debe poder ajustarse tanto en altura como en inclinación, y lo ideal es buscar una silla que tenga configuraciones variadas de movimiento para reclinarse. Es importante que tengan un mecanismo de bloqueo con el fin de no entrar en posturas que compriman el abdomen o la columna.

Características del asiento

El tamaño del asiento es importante porque debe tener el ancho suficiente para tener espacio de sobra sin estar apretados. También debe ser confortable para que tu cuerpo pueda estar a gusto durante las horas de uso. La parte delantera debe contar con una ligera inclinación hacia abajo para facilitar la circulación del flujo sanguíneo de las piernas.

Como puedes ver, escoger una silla ergonómica no es una tarea tan compleja, y si tienes en cuenta todos los consejos que te hemos dado podrás tomar una decisión de compra acertada.

¿Cómo elegir un escritorio que encaje con tu silla?

Para trabajar cómodamente también necesitarás un buen escritorio, y para elegirlo tendrás que fijarte en algunos aspectos importantes que te permitan elegir bien:

Espacio

Es vital tomar medidas, especialmente porque el escritorio requiere de suficiente espacio para que puedas asegurarte de que encaje perfecto en tu entorno de trabajo. Asegúrate de dejar suficiente espacio para la silla, porque así podrás estar seguro de que tu espacio será muy cómodo para trabajar.

Cajones

Es vital que el escritorio que escojas cuente con un espacio para guardar cosas. Es importante que puedas guardar papeles y objetos, porque si los dejas encima del escritorio estos terminarán produciendo un gran desorden.

Sin embargo, si lo vas a utilizar únicamente para trabajar con el ordenador, puedes optar por comprar un modelo que sea sencillo, pero que al mismo tiempo sea moderno.

Materiales

Es importante que escojas escritorios que estén fabricados en materiales que te gusten y que sean resistentes. Puedes encontrar escritorios en madera, metal o vidrio, que pueden aportar un toque único a cada espacio de trabajo. Si optas por colores blancos o tonos claros podrás tener una mayor luminosidad en tus espacios.

Medidas

En cuanto a las medidas de tu escritorio, tendrás que optar por seguir algunas recomendaciones que te aportarán muchos beneficios, las cuales serán:

Escoge un escritorio que tenga un fondo de más de 75cm, porque así podrás apoyar por completo tus brazos.

La altura máxima del escritorio debe ser de 80cm, esto te permitirá apoyar los brazos en un ángulo de 90 grados y podrás tener una mayor comodidad mientras trabajas.

Siempre asegúrate de que la pantalla del ordenador se encuentre a la altura de tus ojos, en caso de que no sea así, opta por una base que te permita subirla para que tengas una posición ergonómica para trabajar.

Si un escritorio cumple con estos criterios, será una gran herramienta para apoyarte en tu trabajo y que puedas tener la mayor comodidad posible. Asegúrate de ubicar tu escritorio cercad de una buena fuente de luz natural, porque de esta forma podrás trabajar cómodamente, y podrás aprovechar la luz y tener un mayor confort visual.

Siempre es importante la calidad del escritorio, así como la de la silla ergonómica, porque los productos de buena calidad te permitirán trabajar por horas de forma cómoda y sin que vayas a tener ningún tipo de incomodidad.