Concello-Deputación, da man nos campos de fútbol de Campaño e Ponte Sampaio

CAMPAÑÓ. O proxecto está no proceso de contratación. A futura instalación terá un terreo de xogo de de fútbol 11 e dous campos de fútbol-7; catro vestiarios para deportistas e dous para árbitros. O campo de herba cumprirá os parámetros da Fifa Quality. Tamén disporá de bancada, aseos, cantina, almacén e zona de maquinaria.

PONTE SAMPAIO. Este proxecto esténdese máis alá dun campo de fútbol, pois a construción do equipamento – nunha parcela de 11.000 metros cadrados de nova adquisición- vai a permitir ampliar a zona de praia do río Verdugo, ampliar os espazos verdes e de xogos infantís e mesmo crear unha pérgola deportiva multiusos e ampliar o aparcamento.

Á hora de asinar este novo convenio, o alcalde de Pontevedra resaltou a colaboración e respecto institucional que manteñen o Concello e a Deputación “que están dando resultados moi positivos e que eu agardo teña continuidade no futuro”. Fernández Lores agradeceu publicamente a presidenta Carmela Silva “a dilixencia, a lealdade e a colaboración da Deputación, que con ela ao fronte, que nos permite aos pontevedreses avanzar”.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, recolleu a luva e garantiu a continuidade da colaboración entre as dúas institucións, ao sinalar que hoxe mesmo no Pleno provincial aprobaríase unha modificación de crédito para posteriores convenios cos concellos de Pontevedra e Vigo. Lembrou que o convenio dos campos de fútbol de Campañó e Ponte Sampaio deriva do protocolo de colaboración Concello-Deputación comprometido ao inicio do mandato e que recolle actuacións en distintas áreas: deportes, saneamento, estradas, medio ambiente, igualdade.