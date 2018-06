Consejos para hacer una reforma en tu casa

Connect on Linked in

Tener éxito a la hora de hacer una reforma en tu casa es imposible si no nos organizamos cómo es debido. Es un proceso complicado que puede afectarte mucho más de lo que parece; y es que el hecho de ver cómo todas tus cosas no están ordenadas no es plato de buen gusto para nadie.

¿Te gustaría cambiar la iluminación de tu hogar? ¿Quieres instalar puertas metálicas y no sabes nada sobre materiales? ¿Dudas entre si hacer la reforma por tu cuenta, o si bien contratar a un profesional? Con esta guía de consejos lo vas a tener muy fácil.

Tips clave para reformar tu casa

Ten claro lo que necesitas

Antes de empezar a reformar tu casa tendrás que pensar en lo que necesitas y en tus prioridades. Recuerda que, aunque los consejos que te puedan dar son importantes, al fin y al cabo vamos a ser nosotros quienes haremos la comida, quienes disfrutaremos de los espacios y quienes vamos a vivir allí.

No tienes que escuchar todo lo que te digan tus padres, amigos o conocidos, o puedes escucharlo y luego hacer lo que quieras.

Lo ideal es que te sientes tranquilamente y que te pongas a pensar en cómo vas a usar tu vivienda, que cosas te incomodan, que te gustaría cambiar de cualquier habitación…

Si haces una lista y priorizas todo lo importante lo vas a tener muy fácil.

Cambio de distribución

Ahora que ya sabemos lo que buscamos habrá que pensar en una manera de distribuir el espacio. Para ello podemos seguir bocetos, o utilizar una de esas apps que se pueden descargar gratuitamente para el teléfono móvil.

Aquí es cuando se nos presentarán las típicas dudas de si podemos colocar el baño en esa zona, si tenemos suficiente espacio cómo para cerrar la terraza, sobre cuantos enchufes nos hace falta, si tenemos dinero para pagarlo…

Calculando gastos

Con un esquema podemos tener más claro lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a calcular. Un arquitecto nos puede ayudar a hacer un planning de todo; y no solamente se centrará en nuestras ideas, si no que también aportará su propia visión para determinar si es o no viable la realización de todas las acciones que tenemos en la mente, que licencias tenemos que contratar, cómo tenemos que comunicar la obra a los vecinos, etc.

Comparación de presupuestos

Cómo en todo, no te quedes con el primer presupuesto que se te presente. Pide varios presupuestos y quédate con el que más te convenga. Infórmate sobre los servicios que ofrece y revisa algún trabajo que hayan hecho.

Sin embargo, no cometas el error común de pedir muchos presupuestos (que parece que está muy de moda). Con unos cuantos deberían ser más que suficientes.

Contratos y garantías

Firma siempre el contrato, asegúrate de que te están ofreciendo garantía en la obra y pide que te hagan la factura con el IVA (para poder reclamar).

Sigue estos pasos y no tendrás problemas para reformar tu casa.