¿Cuándo me devuelven dinero en las tarjetas Revolving?

Si has solicitado una tarjeta revolving para tus gastos y estás teniendo problemas, lo mejor es que contrates a un equipo de abogados tarjetas revolving Madrid. Ellos te ayudarán a llevar el proceso para reclamar el dinero que te han quitado excesivamente en intereses. Cada vez se dan más casos de personas que reclaman por la vía legal que el contrato se anule.

¿Qué son las tarjetas Revolving?

Las tarjetas Revolving son una tarjeta de crédito (valga la redundancia), que puedes hacer compras con ellas y también puedes recibir dinero. La ventaja de la tarjeta es que cuando compras con ella inmediatamente los productos quedan aplazados, es decir que puedes pagar a plazo sin tanta presión.

A diferencia de las tarjetas tradicionales revolving, alarga más los plazos de la deuda, por tanto, tienes más cobertura de pago. Además los pagos van variando según los usos que le des a esta.

¿Qué tiempo demora recuperar el dinero de la tarjeta Revolving?

Este tiempo depende del juicio, por ejemplo; estos pueden tardar meses incluso un año. El juicio demora según la carga de trabajo que tengan los juzgados que se encarguen. Pero también suma el tiempo que tienes que buscar las pruebas y presentarlas a tus abogados que atienden tarjetas revolving en Madrid.

Cuando tú haces la reclamación al banco este tiene 2 meses de plazo para responder, si no quiere resolver el dinero entonces es que se hace la demanda. Por tanto, el proceso no es ni rápido, ni sencillo. Cuando logras comprobar que los intereses aplicados eran abusivos entonces en un período de 40 días la entidad debe devolverte el dinero. En la mayoría de los casos, más del 93% de los que hacen la reclamación ganan el proceso y reciben su devolución.

¿Cuándo se considera abusivo un interés en la tarjeta revolving?

Para saber si tus intereses son abusivos, ten esto pendiente: Los puntos de porciento no pueden ser superior a seis teniendo en cuenta los TEDR. Los TEDR son tipos calculados sobre el costo medio del producto. Por ejemplo, si los TEDR son de 10%, entonces los intereses no pueden pasar de 16%. En caso que lo haga ya es un importe abusivo y que debes reclamar.

¿Por qué las tarjetas revolving están causando tanta polémica?

Resulta que las tarjetas al tener un crédito tan alto, los intereses son elevados y andrés-mente. Para poder cubrir los gastos de ellas se ponen esas tasas tan elevadas, pero resulta que ya los intereses están siendo excesivos y se salen de los márgenes del porciento. El pago suele tardar meses, porque el primer importe es alto y a esto súmale que se te van acumulando con los intereses de otras compras, al final demoras pagando.

Riesgos de usar una tarjeta revolving

Para saber sus riesgos entiende su función, pasa qué el crédito que puedes usar tiene un límite. Cuando la usas debes comenzar a pagar este importe por encima de su precio principal, hasta que no comiences a pagar no puedes usar la tarjeta revolving. Pero si empezaste a pagar la deuda y sigues usando la tarjeta se te acumula ese interés y así es una deuda sin fin.

Estos son los riesgos de la tarjeta que te pasas devolviendo y pagando por mucho tiempo y en especial las damas que compran mucho crean un círculo vicioso. Lo mejor es que no te excedas y solo uses la tarjeta para comprar cosas costosas de las que no tienes el dinero al momento. Fíjate siempre en el interés que no acceda el 6% de los TEDR y después que acabes de pagar tu deuda, entonces puedes pensar en comprarte algo más.