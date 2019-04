Denuncian na Fiscalía as seudoterapias homófobas do Bispado de Alcalá de Henares

Dado que nestes cursos ou seudoterapias vén tratando a homosexualidade “como un problema que debe superar o individuo e mesmo como unha enfermidade”, as persoas que fosen obxecto delas recibirían “unha formación de carácter homófobo, con todo o risco que isto puido supoñer para a súa persoa, tanto no que respecta á súa saúde psico-sexual, como no que se refire a poder ser vítima de condutas discriminatorias e de odio”, sinala FACUA na súa denuncia.

Dado que nestes cursos ou seudoterapias vén tratando a homosexualidade “como un problema que debe superar o individuo e mesmo como unha enfermidade”, as persoas que fosen obxecto delas recibirían “unha formación de carácter homófobo, con todo o risco que isto puido supoñer para a súa persoa, tanto no que respecta á súa saúde psico-sexual, como no que se refire a poder ser vítima de condutas discriminatorias e de odio”, sinala FACUA na súa denuncia.

Posible delito de odio

Así, a asociación expón que con estas prácticas podería estar a se incorrer nun delito de odio, conforme ao establecido no artigo 510 de Código penal. Concretamente, entende que tería encaixe na definición que dá o seu apartado 1. b: “quen produza, elaboren, posúan coa finalidade de distribuír, faciliten a terceiras persoas o acceso, distribúan, difundan ou vendan escritos ou calquera outra clase de material ou soportes que polo seu contido sexan idóneos para fomentar, promover, ou incitar directa ou indirectamente ao odio, hostilidade, discriminación ou violencia contra un grupo, unha parte do mesmo, ou contra unha persoa determinada por razón da súa pertenza a aquel, por motivos racistas, antisemitas ou outros referentes á ideoloxía, relixión ou crenzas, situación familiar, a pertenza dos seus membros a unha etnia, raza ou nación, a súa orixe nacional, o seu sexo, orientación ou identidade sexual, por razóns de xénero, enfermidade ou discapacidade”.

Así, a asociación expón que con estas prácticas podería estar a se incorrer nun delito de odio, conforme ao establecido no artigo 510 de Código penal. Concretamente, entende que tería encaixe na definición que dá o seu apartado 1. b: “quen produza, elaboren, posúan coa finalidade de distribuír, faciliten a terceiras persoas o acceso, distribúan, difundan ou vendan escritos ou calquera outra clase de material ou soportes que polo seu contido sexan idóneos para fomentar, promover, ou incitar directa ou indirectamente ao odio, hostilidade, discriminación ou violencia contra un grupo, unha parte do mesmo, ou contra unha persoa determinada por razón da súa pertenza a aquel, por motivos racistas, antisemitas ou outros referentes á ideoloxía, relixión ou crenzas, situación familiar, a pertenza dos seus membros a unha etnia, raza ou nación, a súa orixe nacional, o seu sexo, orientación ou identidade sexual, por razóns de xénero, enfermidade ou discapacidade”.