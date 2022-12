Desacreditando algunos mitos tecnológicos comunes

No es ningún secreto que la industria de la tecnología está en constante evolución, por lo que siempre hay algo nuevo que aprender. Con la naturaleza complicada de la industria de la tecnología, hacer un seguimiento de una nueva información no es tan fácil como parece. Esta es la razón principal por la que algunas creencias erróneas comunes se han transformado en mitos tecnológicos.

Con toda honestidad, los mitos tienden a extenderse como un reguero de pólvora, por lo que hay una gran cantidad de noticias falsas relacionadas con la tecnología dando vueltas. La tecnología podría simplificarse si uno no cae presa de ningún tipo de información falsa.

Si está preocupado por algo que solía ser cierto, es hora de conocer la verdad real. En este artículo, desmentiremos algunos de los mitos más comunes relacionados con la tecnología. Entonces, ¡vamos a sumergirnos!

Incógnito mantiene sus datos e identidad ocultos

¿Crees que es seguro espiar a alguien usando el modo privado o de incógnito? Mucha gente cree que el modo ‘incógnito’ te permite navegar por la web de forma anónima. La navegación privada/de incógnito no guarda su historial de navegación, cookies ni datos en su dispositivo. Esto simplemente significa que el navegador no mostrará sus actividades en línea en el historial. Básicamente, es bueno para evitar que otros miembros del hogar que usan el mismo dispositivo conectado a Internet que usted vean lo que ha estado haciendo en el historial de Google Chrome.

De hecho, el modo de incógnito elimina los datos ingresados en el navegador una vez que cierra la ventana. Pero eso no significa que mantendrá su identidad y datos ocultos de los sitios web y los ISP. Debe tener en cuenta que poner su navegador en modo de incógnito no puede enmascararlo todo, ya que los ISP y el sitio web que está visitando podrían revelar su identidad a terceros.

Dejar su teléfono inteligente enchufado destruye la batería

Existe la idea errónea de que dejar el teléfono enchufado para cargar durante la noche podría dañar la batería. No cometa el error de perder su buena noche de sueño para desenchufar el cargador porque esto no es cierto. Es posible que haya escuchado historias sobre los teléfonos inteligentes de las personas que se incendiaron. Pero no hay pruebas de que dejar el teléfono enchufado durante la noche pueda tener un impacto evidente en el dispositivo de ninguna manera.

Los teléfonos inteligentes tienen una tendencia mínima a explotar, especialmente si todavía están enchufados incluso después de estar completamente cargados. Dejar el teléfono al 100 % durante toda la noche podría dañar la batería defectuosa. En los últimos tiempos, la mayoría de los teléfonos inteligentes tienen baterías de iones de litio que dejan de cargar automáticamente el dispositivo una vez que alcanza su capacidad máxima.

Más barras de señal significa una red más fluida

Como la mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes, también puede creer que tener más barras de señal garantiza un excelente servicio de red. Tener señales móviles completas en nuestros teléfonos no significa que tendrá una experiencia de conectividad ininterrumpida. Las barras de señal muestran la intensidad de la señal que recibe de una torre que está cerca de usted.

Múltiples factores están involucrados en el impacto del rendimiento de su red, como la cantidad de personas conectadas a la red. Si demasiadas personas están conectadas a la red al mismo tiempo, existe una gran posibilidad de que termine enfrentando problemas de red, incluso si hay más barras de red.

El software antivirus lo protege de todo tipo de virus

Tener un software antivirus es crucial para proteger los dispositivos de todo tipo de malware y virus. El software antivirus es realmente bueno para protegerlo contra los virus, sin embargo, no hace que su dispositivo sea invencible.

Por lo tanto, considere abstenerse de descargar archivos desconocidos, ya que podría dañar su dispositivo a largo plazo. En caso de que el software le advierta que no acceda a ciertas aplicaciones y sitios web, considere tomar precauciones. De lo contrario, es probable que sea propenso a los virus.

Todo en Todo…

Si bien puede pensar que los mitos tecnológicos no tienen importancia, complican la vida de un usuario promedio. Por lo tanto, es crucial saber que no todos los mitos tecnológicos tienen la verdad. Si todavía crees en los mitos antes mencionados, asegúrate de dejar de creerlos.