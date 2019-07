Descubre, disfruta y enamórate de la Riviera Maya

Print This Post

Para los amantes del mar, el sol y de los deportes acuáticos, uno de los destinos preferidos indudablemente es el Caribe. Y cómo no lo va a ser… imagina esa arena dorada y caliente que te llega hasta el alma y que es capaz de reconfortar a cualquiera.

Ahora cierra los ojos y siente el agua tan cristalina como la de un manantial, con la posibilidad de disfrutar de los deportes acuáticos más fascinantes en los que hasta la vida marina podrás conocer.

¿Te ha gustado este ejercicio? Entonces no esperes más, prepara tu mochila y dirígete al aeropuerto más cercano para que te lleven a uno de los destinos turísticos más paradisíacos que seguro encontrarás alguna vez en tu vida: Riviera Maya.

Enamórate y vive lo mejor de México

La Riviera Maya se encuentra al sureste del país azteca, extendiendo sus 120 kilómetros por toda la costa del mar Caribe. Es uno de los destinos que más turistas atrae, es por eso que hablar de este paraíso, de sus paisajes, de su gente, de su comida, lo más seguro te haga querer salir corriendo a conocerlo.

A fin de que tengas la mejor experiencia debes buscar a expertos que te organicen unas Excursiones Riviera Maya para que descubras todo lo maravilloso que te puede ofrecer.

Fue a partir de los 90 que este paraíso tropical fue conocido por los turistas. Antes de eso era uno de los secretos mejor guardados de los mexicanos y es totalmente entendible: su belleza incomparable, su gente de gran calidad humana, su historia y todo lo que envuelve fue motivo para resguardarlo durante mucho tiempo. Aunque hoy en día es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores destinos turísticos, sigue siendo protegido por lugareños y extranjeros.

La Riviera Maya le ofrece a quien la visite una amplia gama de opciones para disfrutar, realizar una excursión por sus lugares con encanto, con una combinación perfecta entre playas encantadoras, pueblos anclados en medio de la montaña, pirámides y demás.

Si quieres conocer un poco más sobre los principales destinos que no puedes dejar de pedir en tu excursión por la Riviera, a continuación tendrás una breve lista:

Puerto Morelos.Playa del Carmen.

Puerto Aventuras.

Felipe Carrillo Puerto.

Xel-Há.

Lo que no te puede faltar en tu viaje

Si eres de los que no está acostumbrado a viajar al Caribe, entonces debes saber que lo primero que hay que tener presente es viajar ligero y cómodo. Las temperaturas no son como para andar acarreando mucho peso, así que lo ideal es una mochila de viaje que te ayude a llevar lo necesario y de manera organizada en tu excursión.

Es por eso que una de las recomendaciones más importantes es que tengas a mano alguno de los modelos más destacados de las mochilas kanken. Sus diseños pensados tanto para los más pequeños como para los adultos, ofrecen comodidad y practicidad.

Otro de los objetos infaltables es un buen bloqueador solar. Aunque sueñes con regresar a casa con un tono más bronceado, con ese color tostado de playa, debes ser consciente de que los rayos solares en el trópico son muchos más intensos, así que lo mejor es que lleves siempre una buena protección para tu piel y la de los tuyos.

Olvida la ropa de frío, las botas altas y los tacones, si lo que realmente quieres es conocer, disfrutar y pasear, entonces debes llevar ropa muy cómoda, los pantalones cortos o shorts son una excelente opción, las camisetas de tela de algodón y frescas son otra buena idea, y zapatillas o sandalias, toda ropa que esté diseñada para altas temperaturas no deberá faltar en tu maleta.

Lo que debes comer en la Riviera Maya

La comida mexicana es reconocida a nivel mundial por su toque picante característico. Su cocina es una de las más elaboradas y mejor preparadas, así que seguro no te alcanzarán los días para probar la gran cantidad de opciones de platos y bebidas que son típicas en este país de cultura y tradición tan maravillosas.

Por supuesto que la oferta turística en la zona de la Riviera es tan amplia que lo que no te faltará son restaurantes para escoger, desde los de comida autóctona, hasta lo que sirven comida gourmet o internacional. Todas las opciones que te puedes imaginar las podrás hacer realidad.

Una recomendación importante: no olvides que en México la comida es muy picante y si no estás acostumbrado a ese tipo de sazón, es posible que tu estómago se resienta y te cause problemas. Así que tienes dos opciones: comienzas a prepararlo para el picante o simplemente evita los platos muy condimentados.

Eso sí, no dejes de probar la comida mexicana y yucateca, son de las mejores del mundo. Aparte de los restaurantes, podrás encontrar otro tipo de bares, y locales de venta de comida en la calle, que ofrecen a los turistas fajas, tacos y burritos que también son una delicia.

Lo importante es que no dejes de disfrutar todo lo grandioso que tiene la Riviera Maya para ofrecerte, lo más probable es que termines enamorándote de este paraíso y difícilmente te quieras regresar, pero seguro el riesgo vale la pena.