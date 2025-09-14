Dormía mientras mi bot respondía. Y encima vendía. No volví a abrir WhatsApp a las 3 AM”

Por Lucía D., dueña de una tienda online de cosmética natural

Tengo un negocio pequeño, pero en crecimiento.

Y como todo negocio que empieza bien, llega un momento en el que dejas de disfrutar lo que haces para convertirte en una central de respuestas automáticas sin sueldo ni días libres.

Mensajes a cualquier hora.

Consultas eternas por cosas que ya están en la web (pero que nadie lee).

Personas que quieren saber si el jabón de rosa mosqueta es apto para pieles con tendencia al caos existencial.

Y tú, ahí, con el café en la mano, intentando ser amable a las 7:22 de la mañana.

El punto de inflexión

Una noche me desperté a las 3:40 con esa intuición absurda de que “me he olvidado de algo”.

Miré el móvil por reflejo y había un mensaje de una clienta que decía:

«¡Hola! ¿Tienes alguna oferta hoy? Igual me pido tres cosas si me haces precio 😊»

No contesté. Me quedé mirando la pantalla y pensé:

Esto no puede depender más de mí.

Entró Fluxy a mi vida

Conocí Fluxy gracias a una agencia que ya lo ofrecía como servicio.

Me enseñaron cómo podía tener un bot que respondiera bien, con mis palabras, mis productos y mi estilo, sin sonar como un mensaje automático de Movistar.

Lo configuramos en dos días, lo entrenamos con mi catálogo, promociones, preguntas frecuentes y condiciones de envío.

Le pusimos nombre. Le dimos actitud. Y lo lanzamos al mundo.

Lo inesperado: la clienta de las 3 AM volvió

Dos semanas después, la misma clienta volvió a escribir de madrugada.

Le respondió Fluxy.

Le ofreció una oferta que tenía activa, le recomendó un pack y le pasó el enlace para comprar.

A la mañana siguiente tenía un pedido confirmado y un mensaje que decía:

«¡Gracias por responder tan rápido! Ya está hecha la compra 💕»

Yo dormía.

Y el bot vendía.

¿Qué cambió desde entonces?

Mi ansiedad bajó un 100 %

Aumentaron las consultas respondidas en tiempo real

Se incrementaron los pedidos sin intervención humana

Y lo mejor: volví a tener tiempo para pensar en mi negocio, no solo en atenderlo

No sé si es inteligencia artifical. No me importa.

No entiendo bien cómo funciona Fluxy.

Pero sé que entiende lo que vendemos, cómo lo decimos, y a quién se lo decimos.

Y con eso me alcanza.

